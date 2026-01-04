CAN 2025 : le Cameroun se qualifie en quart face à l’Afrique du Sud

Les huitièmes de finale de la CAN 2025 ont débuté avec des matchs qui ont tenu les supporters en haleine. Alors que le Maroc a assuré sa place pour les quarts de finale en s’imposant contre la Tanzanie, les Lions Indomptables du Cameroun ont eux aussi franchi ce cap en affrontant l’Afrique du Sud. Ce tour de la compétition a rapidement montré que chaque rencontre serait disputée avec intensité, chaque équipe cherchant à saisir l’opportunité de continuer dans le tournoi.

Les Lions Indomptables dominent malgré une fin de match tendue

Le Cameroun a pris l’avantage dès la première mi-temps grâce à un but de Junior Tchamadeu à la 34ᵉ minute, profitant d’une ouverture dans la défense sud-africaine. Le début de la seconde période a été marqué par une réaction rapide, Christian Kofane doublant la mise à la 47ᵉ minute et donnant au Cameroun un confort nécessaire pour gérer le match. L’Afrique du Sud n’a cependant pas abandonné et a réduit l’écart à la 88ᵉ minute par Evidence Makgopa, relançant la tension jusqu’au coup de sifflet final. Cette réduction du score, bien que tardive, a témoigné de la détermination des Bafana Bafana, mais n’a pas suffi à inverser le résultat.

Stratégie et efficacité au cœur de la victoire camerounaise

Le succès camerounais s’explique par une combinaison de discipline défensive et de précision offensive. Les Lions Indomptables ont su exploiter les moments clés du match pour creuser l’écart, tandis que l’Afrique du Sud a rencontré des difficultés à traduire sa possession de balle en occasions franches. Les cartons distribués aux deux équipes reflètent la rivalité sur le terrain et l’importance de chaque duel dans cette phase à élimination directe. Avec cette victoire, le Cameroun se qualifie pour les quarts de finale et rejoint le Maroc pour continuer à défendre ses chances dans le tournoi.