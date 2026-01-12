CAN 2025 : les entraîneurs africains dominent le dernier carré

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, se déroule dans une atmosphère intense et passionnée, avec des supporters venus en grand nombre dans les stades du pays hôte. Après les quarts de finale, quatre sélections se sont qualifiées pour les demi-finales : le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et l’Égypte. Fait marquant de cette édition, toutes sont dirigées par des entraîneurs africains, une première dans l’histoire du tournoi, qui redistribue les cartes du leadership tactique sur le continent.

Leadership tactique marocain et nigérian

L’équipe du Maroc, pays hôte, est conduite par Walid Regragui, figure montante de l’entraînement africain, qui a mené le pays jusqu’à la demi-finale de la Coupe du monde 2022. Sous sa direction, le Maroc a dominé des adversaires solides pour atteindre le dernier carré, combinant expérience internationale et compréhension fine du football africain.

Le Nigeria mise sur Éric Sékou Chelle, ancien international malien devenu l’un des artisans de la cohésion des Super Eagles. Chelle a transformé son vestiaire en une équipe compétitive où l’engagement collectif et l’organisation sont au centre du jeu. Sa présence à ce niveau de la compétition montre également la tendance croissante à confier la tête d’équipes africaines à des entraîneurs venant d’autres pays du continent.

Sénégal et Égypte montrent l’expertise locale

Le Sénégal, emmené par Pape Bouna Thiaw, poursuit un projet de continuité après le titre de 2021. Il aligne une équipe solide et capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines. L’Égypte fait confiance à Hossam Hassan, figure emblématique du football égyptien et double vainqueur de la CAN en tant que joueur dans les années 1980 et 1990. Hassan apporte à sa sélection un leadership fort et une compréhension stratégique profonde, qui ont permis aux Pharaons de se hisser parmi les quatre meilleures équipes du continent.

Le fait que tous les demi-finalistes soient dirigés par des entraîneurs africains constitue un tournant pour le football africain. Alors que de nombreuses équipes ont longtemps fait appel à des techniciens étrangers, la CAN 2025 montre la montée en puissance des entraîneurs formés ou ayant construit leur carrière sur le continent.

À l’approche des demi-finales, la CAN 2025 ne se limite plus à des matchs : elle souligne le rôle stratégique des entraîneurs africains et pourrait marquer un tournant vers une affirmation encore plus forte du leadership local dans le football continental.