Sénégal : Demi-finale face à l’Égypte au goût de revanche

Le Sénégal s’est offert le droit de rêver encore en validant son ticket pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Face au Mali, les Lions de la Teranga ont franchi un obstacle exigeant, au terme d’un quart de finale disputé avec intensité, maîtrise et sang-froid. Une qualification qui place désormais la sélection sénégalaise devant un rendez-vous à forte portée sportive et symbolique.

Une qualification construite dans la maîtrise collective

La victoire face au Mali n’a pas été un long fleuve tranquille. Dès les premières séquences, les Lions ont été mis sous pression par une équipe malienne entreprenante. Sans se précipiter, le Sénégal a progressivement ajusté son organisation, privilégiant l’équilibre et la discipline tactique. Cette gestion du temps faible, suivie d’une accélération au moment opportun, a permis de faire la différence et de sécuriser l’essentiel : une place dans le dernier carré.

Ce succès confirme la capacité du Sénégal à répondre présent lors des phases décisives des compétitions continentales. L’efficacité dans les zones clés, alliée à une solidarité constante entre les lignes, a fait la différence dans un match où chaque détail comptait. Les Lions avancent ainsi avec confiance vers une nouvelle étape majeure de leur parcours.

Publicité

Un duel chargé d’histoire récente

La demi-finale opposera le Sénégal à l’Égypte, le 14 janvier à Tanger, avec un coup d’envoi fixé à 17 heures. Cette affiche ravive un souvenir marquant pour les supporters des deux camps. Depuis le 29 mars 2022 et la qualification du Sénégal pour la Coupe du monde, obtenue face aux Égyptiens, les deux nations ne s’étaient plus retrouvées sur la même scène en sélection.

Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de revoir Mohamed Salah et Sadio Mané se faire face sous leurs couleurs nationales. Tous deux âgés de 33 ans, ils pourraient vivre là l’un de leurs derniers grands duels internationaux. Une nouvelle confrontation entre ces deux figures du football africain pourrait ne plus se reproduire, sauf prolongation de leurs carrières internationales jusqu’à une future édition de la CAN.

Au-delà des individualités, cette demi-finale mettra aux prises deux sélections habituées aux grands rendez-vous, chacune portée par une histoire récente faite de finales, de revanche sportive et de rivalités assumées. Pour le Sénégal, l’enjeu est clair : franchir une étape supplémentaire et se rapprocher d’un nouveau sacre continental.

À Tanger, les Lions ne joueront pas seulement une place en finale. Ils défendront une dynamique, une réputation et l’ambition d’inscrire durablement leur génération parmi les références du football africain.