CAN 2025 : les folles promesses du milliardaire Samad Rabiu aux Super Eagles

Le Nigeria continue d’impressionner à la CAN 2025. Après un parcours quasi parfait en phase de groupes avec trois victoires sur trois matchs contre la Tanzanie, la Tunisie et l’Ouganda, les Super Eagles ont confirmé leur domination lors des phases à élimination directe. Une large victoire 4‑0 contre le Mozambique en huitièmes de finale puis un succès 2‑0 face à l’Algérie en quart de finale leur ouvre les portes d’une demi-finale très attendue contre le Maroc. Les performances de Victor Osimhen et de ses coéquipiers ont galvanisé l’enthousiasme des supporters nigérians, et c’est dans cette ambiance que le milliardaire Abdul Samad Rabiu a décidé d’intervenir.

Abdul Samad Rabiu engage un soutien financier historique aux Super Eagles

Le patron du BUA Group, a pris la parole via Instagram pour annoncer des primes exceptionnelles destinées à l’équipe nationale. Après avoir salué la victoire contre l’Algérie, il a promis 500 000 $ à chaque joueur en cas de succès en demi-finale contre le Maroc, avec un bonus de 50 000 $ pour chaque but marqué. Mais ses ambitions ne s’arrêtent pas là : en cas de victoire en finale, les Super Eagles pourraient recevoir 1 000 000 $ par joueur, assorti de 100 000 $ supplémentaires pour chaque but inscrit. Cette annonce témoigne de la volonté de Rabiu de récompenser l’excellence et de soutenir les performances sportives qui font rayonner le Nigeria.

Une motivation stratégique pour les demi-finales de la CAN

Cette intervention financière intervient à un moment crucial de la compétition. Les Super Eagles, solides et confiants après leurs succès successifs, se préparent désormais à affronter le Maroc, pays hôte, dans un match qui pourrait décider de leur place en finale. Les primes annoncées par Rabiu pourraient renforcer la motivation des joueurs et accroître la pression sur leurs adversaires. Dans le même temps, cette promesse symbolise un investissement direct dans le football nigérian, rappelant que le soutien privé peut jouer un rôle significatif dans la performance et la préparation des équipes nationales.

Publicité

Alors que la demi-finale approche, tous les regards sont tournés vers le Nigeria et ses Super Eagles. Le soutien financier de Samad Rabiu ne se limite pas à un simple geste symbolique ; il pourrait influencer l’intensité et l’engagement de l’équipe sur le terrain. Entre performances exceptionnelles et promesses inédites, le Nigeria se trouve à un tournant qui pourrait marquer l’histoire de sa participation à la CAN 2025.