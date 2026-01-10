CAN 2025 : le Nigeria écarte l’Algérie et rejoint le Maroc en demi-finale

Les quarts de finale de la CAN 2025 ont progressivement dessiné le dernier carré du tournoi. Avant le duel très attendu entre l’Algérie et le Nigeria, deux sélections avaient déjà validé leur billet pour les demi-finales : le Maroc, vainqueur du Cameroun (2-0), et le Sénégal, solide et efficace face au Mali. Dans ce tableau déjà relevé, la rencontre entre Fennecs et Super Eagles devait désigner l’équipe appelée à défier les Lions de l’Atlas et à poursuivre la course au titre continental.

Le verdict est tombé : le Nigeria s’est imposé 2-0 face à l’Algérie, mettant fin au parcours des Fennecs et écartant, au passage, l’hypothèse d’un choc maghrébin en demi-finale.

Algérie – Nigeria : un quart de finale décisif dominé par les Super Eagles

Longtemps fermé, le match a basculé dès la reprise. Après une première période marquée par une bataille au milieu de terrain et peu d’occasions franches, le Nigeria est revenu des vestiaires avec des intentions plus affirmées. À la 47ᵉ minute, Victor Osimhen a ouvert le score d’une tête puissante, profitant d’un centre précis venu du côté gauche. Ce but a désorganisé le bloc algérien, jusque-là bien en place.

Dix minutes plus tard, à la 57ᵉ minute, les Super Eagles ont doublé la mise. Sur une contre-attaque rapide, Akor Adams a conclu une action collective menée à haute intensité, prenant de vitesse la défense algérienne. Menée de deux buts, l’Algérie a tenté de réagir par des changements offensifs et une pression plus haute, sans parvenir à trouver l’ouverture.

Nigeria en demi-finale de la CAN 2025 face au Maroc

Cette victoire permet au Nigeria de décrocher sa qualification pour les demi-finales de la CAN 2025, où il retrouvera le Maroc, déjà qualifié après son succès contre le Cameroun. Les Super Eagles ont construit leur succès sur une meilleure efficacité offensive et une maîtrise physique en seconde période, là où les Fennecs ont manqué de tranchant dans les moments clés.

Pour l’Algérie, l’élimination met un terme à un parcours qui nourrissait de grandes ambitions, notamment l’idée d’un affrontement face au rival marocain. Le Nigeria, lui, poursuit son chemin avec l’objectif clair de s’inviter en finale, tandis que la demi-finale face aux Lions de l’Atlas s’annonce comme l’un des sommets sportifs de cette édition 2025.

En rejoignant le dernier carré aux côtés du Maroc et du Sénégal, les Super Eagles confirment leur statut de prétendant sérieux au titre et replacent le Nigeria au centre de la scène continentale, à une marche de la finale.