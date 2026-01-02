CAN 2025 : les Panthères du Gabon sont-elles responsables de leur échec ?

Habituées à figurer parmi les sélections les plus respectées d’Afrique centrale, les Panthères du Gabon ont longtemps nourri l’espoir de s’imposer comme un outsider crédible sur la scène continentale. Qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avec l’ambition de franchir un palier supplémentaire, le Gabon abordait cette édition comme une étape décisive dans la consolidation de son statut. Pourtant, au terme d’un parcours en demi-teinte, la sélection gabonaise a quitté la compétition plus tôt que prévu, laissant place à la déception et aux interrogations. Dès lors, une question s’impose : les Panthères du Gabon sont-elles responsables de leur échec à la CAN 2025, ou celui-ci révèle-t-il des dysfonctionnements plus profonds ?

L’élimination précoce des Panthères du Gabon à la CAN 2025 continue de susciter interrogations et polémiques. Très vite, le débat s’est cristallisé autour d’une question centrale : les joueurs sont-ils les premiers responsables de cet échec, ou faut-il plutôt regarder au-delà du rectangle vert ?

Un groupe en difficulté sportive réelle

Sur le plan strictement sportif, les faits sont difficiles à ignorer. La sélection gabonaise a affiché des limites évidentes : manque de rythme, difficultés physiques, irrégularité dans les performances et incapacité à maintenir un niveau compétitif sur l’ensemble des rencontres. L’âge moyen de l’effectif, souvent souligné, pose la question d’une transition générationnelle mal négociée, tandis que les blessures répétées de certains cadres ont fragilisé l’équilibre du groupe.

Publicité

Dans ce contexte, la responsabilité des joueurs existe, notamment dans l’engagement, la discipline tactique et la capacité à répondre aux exigences d’une compétition continentale de très haut niveau.

Mais une responsabilité partagée

Réduire l’échec à la seule prestation des joueurs serait toutefois une lecture incomplète. La performance d’une sélection nationale repose sur une chaîne de responsabilités : encadrement technique, préparation en amont, organisation logistique, choix stratégiques et gouvernance du football national.

Les difficultés évoquées en coulisses — notamment liées à l’équipement, à la préparation ou à la stabilité du projet sportif — montrent que les joueurs n’évoluent pas dans un vide. Une sélection performante est le produit d’un environnement structuré, cohérent et anticipé, ce qui semble avoir fait défaut.

Un malaise plus profond que la CAN 2025

L’échec des Panthères apparaît ainsi comme le symptôme d’un problème plus large, dépassant le cadre de la compétition. L’absence d’un projet sportif lisible à moyen et long terme, la gestion de la relève et la capacité à accompagner le renouvellement de l’effectif interrogent. La CAN 2025 n’a fait que mettre en lumière des fragilités déjà perceptibles, que les résultats précédents avaient parfois masquées.

Responsables, oui … seuls responsables, non

En définitive, les joueurs de l’Équipe nationale du Gabon portent une part de responsabilité, inhérente à leur rôle sur le terrain. Mais leur désigner comme uniques coupables serait occulter les défaillances structurelles qui entourent la sélection.

L’échec gabonais à la CAN 2025 appelle moins à la stigmatisation qu’à une remise en question collective, indispensable pour espérer un renouveau durable du football national.