CAN 2025 : les premiers mots de Samuel Eto'o après la défaite face au Maroc

Dans toute compétition de football, chaque parcours se termine par une victoire ou une élimination. Le Cameroun, engagé à la Coupe d’Afrique des nations 2025 avec de fortes ambitions, n’a pas échappé à cette réalité. Avant le tournoi, la Fédération camerounaise de football avait procédé à une réorganisation de l’encadrement technique, avec l’objectif de relancer la dynamique de l’équipe nationale. Ce choix, porteur d’espoirs, a accompagné les Lions indomptables tout au long de la compétition, jusqu’à leur arrêt en quarts de finale face au Maroc. C’est dans ce climat mêlant déception et fierté que Samuel Eto’o a pris la parole devant les joueurs.

L’ancien capitaine emblématique, devenu président de la FECAFOOT, n’a pas cherché à masquer l’émotion du moment. Quelques instants après la défaite, il s’est adressé au groupe dans le vestiaire, privilégiant un message d’unité, de dignité et de projection vers l’avenir plutôt que des regrets publics.

Samuel Eto’o et la FECAFOOT face à l’élimination du Cameroun à la CAN 2025

La défaite contre le Maroc a marqué la fin du parcours camerounais dans cette édition de la CAN. Pourtant, Samuel Eto’o a choisi de mettre l’accent sur ce que l’équipe avait montré durant la compétition plutôt que sur le score final. Devant les joueurs visiblement affectés, il a rappelé que leur engagement et leur comportement sur le terrain reflétaient les valeurs du pays.

Selon lui, les Lions ont incarné l’image d’un groupe soudé, composé d’hommes responsables et de footballeurs déterminés. Il a encouragé chacun à conserver cette attitude, tout en appelant à la retenue dans les prises de parole publiques. Pas de déclarations excessives, pas de polémiques : le mot d’ordre était la dignité.

Le président de la fédération a également tenu à exprimer sa reconnaissance envers l’ensemble du staff technique. Il a salué le travail du sélectionneur et de son équipe, rappelant que la mission confiée avant la CAN n’était pas simple, mais qu’elle avait permis de poser des bases importantes pour la suite.

Ambitions pour la prochaine CAN

Au-delà de l’élimination, Samuel Eto’o a voulu transformer la frustration en moteur pour l’avenir. Son discours a insisté sur l’idée d’un nouveau départ. Pour lui, la CAN 2025 ne doit pas être perçue comme un échec définitif, mais comme une étape dans un processus de reconstruction.

Il a ainsi invité les joueurs à se projeter dès maintenant vers la prochaine édition de la compétition. L’objectif affiché est clair : revenir plus forts et viser le titre. Ce message a trouvé un écho particulier auprès du groupe, réuni autour de son ancien capitaine. La séquence s’est conclue dans un moment de communion, avec l’hymne national entonné par les joueurs, symbole d’un attachement intact au maillot et au pays.