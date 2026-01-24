CAN 2025 : Mbappé soutient Brahim Diaz après son Panenka raté

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 restera gravée dans les mémoires pour une raison aussi douloureuse que dramatique. Brahim Diaz avait tenté de trancher le destin du Maroc en transformant un penalty d’une panenka face au Sénégal, une semaine plus tôt. Cependant, le geste technique s’est transformé en catastrophe : le ballon, trop mou, s’est échoué sans difficulté dans les bras du gardien sénégalais Édouard Mendy. Ce moment, survenu dans les ultimes secondes du temps additionnel, a coûté cher aux Marocains et à Diaz lui-même, qui s’en est allé en larmes malgré un titre personnel de meilleur buteur du tournoi. Quelques jours après ce cauchemar, Kylian Mbappé, son coéquipier au Real Madrid, lui apporte son soutien.

Mbappé transforme un penalty en hommage

Ce samedi soir, au cœur du stade de Villarreal, le Real Madrid l’emportait sur le score de 2-0 contre les Sous-mariniers jaunes. Kylian Mbappé fut l’architecte majeur de cette victoire, signant un doublé dont l’un des buts surpassait les autres par son élégance. Quelques instants après l’arrivée de Brahim Diaz sur le terrain, l’international français s’élança pour transformer un penalty. Son choix était sans ambiguïté : il décida de reproduire le geste qui avait échoué une semaine auparavant à son coéquipier madrilène.

La panenka de Mbappé, cette fois, trouva le chemin des filets avec grâce et assurance. À peine le ballon franchit-il la ligne que l’avant-centre français se tourna vers son ami du Real Madrid, vidé émotionnellement depuis la débâcle de la CAN. Les mots qu’il prononça alors résonnaient comme une déclaration de solidarité : « C’est pour toi ! C’est pour toi ! »

Diaz et Mbappé, deux trajectoires entrecroisées

Cet acte de camaraderie montre la relation qui unit les deux joueurs du Real Madrid, au-delà du simple fait de partager un vestiaire madrilène. Diaz avait marqué cinq buts durant la compétition continentale, une performance de haut vol qui aurait mérité une conclusion dorée. Or, le ballon feutré de sa tentative de panenka lui a échappé au moment où l’enjeu atteignait son paroxysme.

Mbappé, en choisissant le même geste technique et en l’accompagnant d’une dédicace spontanée, a transformé ce qui aurait pu rester un moment de tensions internes en une manifestation publique de soutien. Son doublé contre Villarreal, enrichi par cette panenka réussie, devient ainsi bien plus qu’une simple performance sportive : c’est un geste de fraternité envers un compagnon qui traverse une période difficile.