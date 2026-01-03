CAN 2025 : Regragui met le Maroc en alerte avant le choc contre la Tanzanie

La Coupe d’Afrique des nations 2025 bat son plein au Maroc avec le début des matchs à élimination directe. Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en terminant premiers du groupe A avec sept points. De leur côté, la Tanzanie a validé une qualification historique en se classant parmi les meilleurs troisièmes, grâce à ses matchs nuls contre l’Ouganda et la Tunisie, lui permettant d’accéder pour la première fois à ce stade de la compétition. Dimanche, ces deux équipes se retrouvent pour un huitième de finale où chaque détail pourra faire la différence.

Un duel piégeux pour les Lions de l’Atlas à la CAN 2025

À quelques heures de cette rencontre, Walid Regragui, en conférence de presse, a cherché à tempérer toute euphorie autour de son équipe. Le technicien marocain a souligné que l’adversaire du jour possède des arguments solides, notamment grâce à un football local structuré et à des joueurs rompus aux exigences des compétitions africaines. Cette réalité impose, selon lui, une préparation rigoureuse et une attention constante sur le terrain.

Le staff technique marocain s’est appuyé sur une lecture approfondie du jeu tanzanien. L’équipe est réputée pour sa cohésion et sa capacité à rester compacte, des qualités susceptibles de poser des difficultés si elles ne sont pas correctement anticipées. Conscient de ces paramètres, Regragui a insisté sur la nécessité de jouer avec sérieux et intensité, afin de ne laisser aucune opportunité à un adversaire déterminé.

Publicité

L’appel de Regragui à la retenue et à la concentration du Maroc

Au-delà de l’aspect tactique, le discours du sélectionneur s’est surtout focalisé sur l’état d’esprit. Walid Regragui a rappelé que cette CAN doit être abordée avec mesure et lucidité. Malgré le statut flatteur attribué au Maroc, rien n’est acquis, selon lui, sans un engagement constant. Le sélectionneur attend de son groupe discipline, solidarité et engagement du premier au dernier instant.

La priorité reste la qualification pour le tour suivant, sans projection excessive. Regragui a indiqué que la confrontation face à la Tanzanie exigera un haut niveau de concentration et une prestation aboutie. Chaque joueur est appelé à assumer pleinement ses responsabilités pour permettre au Maroc de franchir cet obstacle.