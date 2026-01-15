CAN 2025 : Sadio Mané dispute sa dernière Coupe d’Afrique avec le Sénégal

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 marque une étape particulière dans la carrière internationale de Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a indiqué que cette édition serait sa dernière participation à la compétition continentale. Engagé avec les Lions de la Teranga au Maroc, il accompagne une sélection expérimentée qui vise un nouveau sacre. Cette décision intervient après un parcours solide du Sénégal dans le tournoi. L’enjeu principal est désormais d’assurer la transition vers une nouvelle génération tout en restant compétitif au plus haut niveau africain.

Sadio Mané n’a jamais fait de la discrétion une règle lorsqu’il s’agit de ses choix sportifs. En marge de la CAN 2025, l’attaquant a clairement indiqué qu’il ne participerait plus à cette compétition avec la sélection sénégalaise. Sans annoncer un retrait définitif de l’équipe nationale, il a tenu à préciser que cette édition serait sa dernière Coupe d’Afrique des Nations. Une déclaration qui résonne comme la fin d’un cycle pour un joueur qui a profondément marqué l’histoire récente du football sénégalais.

Depuis plus d’une décennie, Mané est l’un des piliers des Lions de la Teranga. Son parcours en club, notamment en Europe, a contribué à renforcer son statut de leader naturel en sélection. Mais au-delà de ses performances individuelles, c’est son rôle dans la construction d’un collectif compétitif qui a fait la différence. La CAN 2025 s’inscrit ainsi comme une dernière page d’un long chapitre, écrit avec régularité, exigence et ambition.

CAN 2025 : une campagne maîtrisée jusqu’au sommet pour le Sénégal

Le Sénégal est arrivé à la CAN 2025 avec des ambitions clairement affichées. Dès la phase de groupes, la sélection a imposé son rythme, s’appuyant sur une organisation défensive solide et une animation offensive efficace. Une victoire nette lors du match d’ouverture a permis aux Lions de prendre confiance et de s’installer parmi les équipes les plus régulières du tournoi.

La suite du parcours a confirmé cette dynamique. En huitièmes de finale, le Sénégal a su gérer son match avec maturité, évitant les pièges souvent associés aux rencontres à élimination directe. Les quarts de finale face au Mali ont, en revanche, offert un scénario plus tendu. Malgré une infériorité numérique en fin de rencontre, les Lions ont conservé leur avantage, démontrant une capacité à faire face à la pression.

La demi-finale contre l’Égypte a constitué l’un des temps forts de la compétition. Dans un duel équilibré, le Sénégal a trouvé l’ouverture dans les dernières minutes, validant sa qualification pour la finale. Cette victoire a mis en évidence la solidité mentale du groupe, capable de rester concentré jusqu’au bout face à un adversaire historique du football africain.

En atteignant la finale contre le Maroc, pays hôte, les Lions de la Teranga ont confirmé leur statut de référence continentale. Ce parcours, marqué par la constance et la discipline tactique, a également offert à Sadio Mané l’occasion de disputer sa dernière CAN sur la plus grande scène africaine.

Sadio Mané, un héritage sportif au service du Sénégal

Le nom de Sadio Mané est indissociable de l’ascension du Sénégal sur la scène africaine. De ses débuts en sélection à ses performances lors des grandes compétitions, l’attaquant a toujours incarné l’exigence du haut niveau. Son influence ne s’est pas limitée aux buts inscrits ou aux passes décisives délivrées. Il a aussi contribué à structurer l’identité d’une équipe tournée vers la performance collective.

Lors de la CAN 2025, son rôle a été davantage orienté vers l’encadrement des plus jeunes. Son expérience des grands rendez-vous a servi de repère dans les moments clés du tournoi. Cette évolution naturelle témoigne d’une carrière arrivée à maturité, où la transmission prend progressivement le pas sur la seule performance individuelle.

L’annonce de sa dernière participation à la CAN ouvre la voie à une nouvelle phase pour la sélection sénégalaise. Le staff technique et la fédération devront désormais composer sans l’un de leurs cadres les plus emblématiques. Cette transition représente un défi, mais aussi une opportunité de valoriser les talents émergents du football national.

Une transition stratégique pour les Lions de la Teranga

La CAN 2025 illustre la continuité du projet sportif sénégalais. Depuis plusieurs années, le pays mise sur une politique de formation structurée et sur l’intégration progressive des jeunes joueurs dans le groupe A. Ce travail de fond commence à porter ses fruits, avec l’émergence de profils capables d’assumer des responsabilités à l’échelle continentale.

Dans ce contexte, le départ progressif de figures comme Sadio Mané ne signifie pas un affaiblissement automatique de l’équipe. Au contraire, il peut renforcer la dynamique collective en favorisant l’éclosion de nouveaux leaders. La performance du Sénégal lors de cette CAN montre que le socle tactique et mental reste solide.