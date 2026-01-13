CAN 2025 : un Algérien arrêté pour avoir uriné dans un stade

Au Maroc, la Coupe d’Afrique des Nations se poursuit. Sur le terrain, les choses se déroule correctement et deux très belles demi-finales sont attendues : Sénégal – Égypte et Nigéria – Maroc. Deux matchs à enjeux, qui nous promettent énormément de spectacle, avec à la clé, une qualification pour la finale de la compétition.

Dans les stades, les choses se déroulent elles aussi plutôt bien, à quelques exceptions près. Récemment, les forces de l’ordre marocaine ont annoncé l’interpellation d’un supporter algérien. Celui-ci a été placé en détention provisoire, au sein de la prison d’El Arjat, à côté de Rabat.

Un supporteur algérien arrêté par les forces de police

Concrètement, celui-ci est accusé d’avoir uriné dans un stade. Les faits se sont produits lors du match Algérie – RD Congo, disputé en huitièmes de finale de la compétition, dans le stade Prince Moulay El Hassan. L’individu s’est filmé en train de procéder, diffusant ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux avant que celle-ci ne suscite le buzz et en fasse le tour.

Les autorités rappellent que l’enceinte disposait d’installations sanitaires accessibles. Résultat, la diffusion volontaire de ces images intrigue, la justice estimant que celles-ci étaient passibles de porter atteinte à l’ordre public. D’autres qualifications ont également été retenues comme :

atteinte publique à la pudeur,

propos jugés contraires aux bonnes mœurs

comportement indécent lors d’une manifestation sportive.

Les forces de l’ordre tentent de se montrer rassurante

Une arrestation qui ne manquera pas de faire parler. En effet, elle s’inscrit dans le cadre d’un contexte diplomatique tendu entre l’Algérie et le Maroc. Cependant, à travers cette opération, les autorités marocaines espèrent préserver l’image de la compétition, du pays plus globalement et de ses infrastructures sportives, alors que s’y déroulera, dans quatre ans, la Coupe du Monde 2030 (tout du moins, une partie de celle-ci). Rassurer les fans, la FIFA et les joueurs, telle semble être la volonté des autorités.