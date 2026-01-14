CAN 2025 : une édition historique avec 120 buts inscrits, un record

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 disputée au Maroc a franchi un seuil jamais atteint auparavant. Avant même l’ultime rencontre, le tournoi est devenu l’édition la plus prolifique de l’histoire de la CAN, avec 120 buts inscrits. Cette performance exceptionnelle place à nouveau le football africain au centre de l’attention internationale et montre son attractivité grandissante. Sur le plan sportif, le Sénégal a validé son ticket pour la finale après un succès maîtrisé face à l’Égypte, tandis que le Maroc a arraché sa qualification contre le Nigeria au terme d’une séance de tirs au but très disputée. En dépassant les 119 buts marqués lors de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, cette édition marocaine s’impose comme un symbole du renouveau offensif du football africain. À quelques jours de la finale prévue le 18 janvier, les débats se concentrent désormais sur la portée historique et sportive de ce tournoi.

Le football africain en démonstration dans les stades du royaume

Lancée le 21 décembre 2025, la 35ᵉ Coupe d’Afrique des Nations a investi plusieurs grandes villes marocaines, de Tanger à Agadir, en passant par Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès. Dans ces enceintes modernes, 24 sélections africaines réparties en six groupes ont livré une compétition intense, marquée par un niveau de jeu élevé et un spectacle permanent. Très vite, la CAN 2025 s’est distinguée par son rythme, ses matchs animés et son efficacité offensive, attirant un public nombreux dans les stades et une audience massive à travers le continent et au-delà.

Au fil de la compétition, le tournoi a dépassé le simple cadre sportif. L’impact économique pour le pays hôte, la visibilité médiatique internationale et l’engouement populaire ont renforcé la place du Maroc comme acteur majeur de l’organisation des grands événements sportifs africains. Sur le terrain, les surprises n’ont pas manqué : certaines nations attendues ont quitté la compétition plus tôt que prévu, tandis que d’autres ont marqué les esprits par leur audace et leur capacité à marquer. Les demi-finales ont ainsi réuni des affiches de prestige, avec un Sénégal solide face à l’Égypte et un Maroc accrocheur venu à bout du Nigeria après un duel haletant.

Une pluie de buts qui redéfinit les standards de la CAN

Le fait marquant de cette édition reste incontestablement le volume de buts inscrits. En atteignant 120 réalisations avant la finale, la CAN 2025 a établi un nouveau record absolu, jamais observé dans l’histoire de la compétition. Ce chiffre dépasse celui de la précédente édition et reflète une tendance lourde : les équipes africaines osent davantage, attaquent plus et cherchent à faire la différence par le jeu plutôt que par l’attentisme.

Cette explosion offensive traduit une transformation du football africain, désormais plus rapide, plus technique et plus direct. Les matchs ont souvent été rythmés par des transitions rapides, des prises de risque assumées et des séquences offensives continues. Pour les supporters, chaque rencontre est devenue un spectacle à part entière, avec son lot de buts, de retournements de situation et de moments décisifs. La CAN 2025 a ainsi offert une succession de scénarios mémorables qui expliquent en grande partie ce record historique.

Buteurs, exploits individuels et figures marquantes du tournoi

Derrière ce total impressionnant se cachent des performances individuelles majeures. Le Marocain Brahim Díaz s’est particulièrement montré en enchaînant les buts avec une régularité exceptionnelle, devenant le premier joueur à marquer lors de cinq matchs consécutifs dans une même édition de la CAN. Son influence offensive a été déterminante dans le parcours du pays hôte et a contribué de manière directe à l’envolée du compteur de buts.

Côté sénégalais, Sadio Mané a lui aussi marqué l’histoire du tournoi. Son but décisif en demi-finale contre l’Égypte a non seulement qualifié son équipe pour la finale, mais il a également correspondu au 120ᵉ but de la compétition, celui qui a officiellement scellé le record. Autour de ces figures, de nombreux attaquants et milieux offensifs issus de différentes sélections ont multiplié les réalisations, montrant la richesse et la diversité du talent offensif africain.

Une finale très attendue et un héritage déjà assuré

À l’approche de la finale du 18 janvier, l’intérêt autour de la CAN 2025 dépasse largement le résultat final. L’affiche Sénégal – Maroc promet un duel intense entre deux équipes solides et ambitieuses, avec en toile de fond la possibilité d’écrire un dernier chapitre marquant de cette édition exceptionnelle. Mais quel que soit le vainqueur, le tournoi a déjà laissé une empreinte durable dans l’histoire du football africain.

Avec son record de buts, son intensité de jeu et ses performances individuelles marquantes, la CAN 2025 s’impose comme une référence du football africain moderne. Elle symbolise une évolution assumée vers un jeu plus offensif et spectaculaire, capable de séduire les amateurs du ballon rond bien au-delà du continent. Cette édition restera comme celle qui a repoussé les limites et redéfini les standards de la Coupe d’Afrique des Nations.