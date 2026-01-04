Capture de Maduro : cacophonie en France entre Macron et Barrot

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a été capturé par les forces américaines lors d’une opération qui a surpris le monde ce début janvier. Transféré aux États-Unis, il se retrouve désormais confronté à des accusations criminelles tandis que le pays tente de gérer une transition politique incertaine. Cette prise d’otage spectaculaire a provoqué des réactions contrastées à l’international, et en France, elle révèle un désaccord notable entre le président Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

France et Venezuela : divergences sur la légitimité de l’intervention américaine

Alors que Jean-Noël Barrot a qualifié l’action américaine de violation du droit international, soulignant qu’aucune solution durable ne pouvait être imposée depuis l’extérieur, Emmanuel Macron a adopté une approche plus nuancée, voire favorable au résultat immédiat. Dans un message publié tardivement sur X, le président a mis l’accent sur la chute du régime de Maduro et la libération du peuple vénézuélien, sans critiquer directement la méthode employée par les États-Unis. Cette divergence entre la position du chef de l’État et celle de son ministre, qui insiste sur le respect des normes légales et diplomatiques internationales, révèle une certaine cacophonie au sommet de l’État français.

Transition politique vénézuélienne et rôle des leaders internationaux

Emmanuel Macron a également indiqué que la France soutenait une transition pacifique et démocratique au Venezuela, souhaitant que le président élu Edmundo González Urrutia assume rapidement la direction du pays. Parallèlement, le président français a échangé avec plusieurs dirigeants internationaux, dont Donald Trump et le président argentin Javier Milei, et a communiqué par écrit avec Lula au Brésil, soulignant l’importance d’une coordination internationale malgré les divergences internes. Ces discussions visent à encadrer la période de transition et à stabiliser la situation, sans que la France ne s’engage directement dans un conflit avec Washington.

Publicité

Si la capture de Maduro est confirmée, elle constitue un tournant critique pour le Venezuela et montre les tensions entre souveraineté nationale et interventions étrangères. En France, elle révèle également les divergences au sein du gouvernement quant à la manière de répondre aux crises internationales, entre prudence juridique et prise en compte pragmatique des évolutions politiques sur le terrain.