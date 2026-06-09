Esclavage : Macron attendu à Accra le 17 juin pour une conférence sur les réparations

Le président français Emmanuel Macron participera les 17 au 19 juin 2026 à Accra à une conférence internationale de haut niveau consacrée aux suites concrètes de la résolution historique de l’ONU sur la traite transatlantique des esclaves. Sa participation en tant que conférencier d’honneur a été confirmée ce 9 juin par Sam Okudzeto Ablakwa, ministre ghanéen des Affaires étrangères, sur le réseau social X.

L’événement, intitulé « Next Steps » (Prochaines étapes), est convoqué par le président ghanéen John Dramani Mahama sous l’égide de l’Union africaine, de l’UNESCO, de la CARICOM, de la CELAC et de l’OEA. Il vise à définir les mesures concrètes faisant suite à la résolution A/80/250, adoptée le 25 mars 2026 par l’Assemblée générale des Nations Unies à l’initiative du Ghana. Ce texte, approuvé par 123 États membres contre 3 voix opposées — celles des États-Unis, d’Israël et de l’Argentine — et 52 abstentions dont celles des pays de l’Union européenne, qualifie l’esclavage et la traite transatlantique des Africains de « crime le plus grave contre l’humanité ». La France figurait parmi les abstentionnistes, suscitant des critiques dans les territoires ultramarins.

Macron face à la question des réparations

La présence de Macron à Accra place la France dans une position inédite. Selon Ablakwa, le chef de l’État français devra « exposer l’engagement de la France en faveur de la justice réparatrice ». Le gouvernement ghanéen attend de lui un « dialogue de bonne foi sur l’injustice historique à l’encontre des Africains ». Aucune déclaration officielle de l’Élysée n’a jusqu’ici précisé la nature ou la portée de cet engagement.

Une conférence ancrée dans un agenda international

La conférence d’Accra intervient dans le cadre de la Décennie d’action pour les réparations et le patrimoine africain, proclamée par l‘Union africaine pour la période 2026–2035. La résolution de mars dernier, bien que non contraignante, constitue le premier texte onusien à appeler explicitement à une justice réparatrice en lien avec la traite transatlantique et à désigner celle-ci comme un crime de cette ampleur. La conférence « Next Steps » se tiendra du 17 au 19 juin 2026 à Accra.