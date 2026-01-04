Capture de Maduro par les USA : quatre pays africains condamnent officiellement

Les États-Unis ont récemment annoncé la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, ainsi que de son épouse Cilia Flores, lors d’une opération militaire menée à Caracas. Transportés à New York par les forces américaines, le couple présidentiel se retrouve au centre d’une intervention exceptionnelle qui suscite une onde de choc internationale. Cet événement, rare par son ampleur et sa nature, a immédiatement provoqué des réactions diplomatiques à travers le monde, notamment sur le continent africain.
L’Afrique du Sud et la Namibie dénoncent l’opération américaine contre le Venezuela
L’Afrique du Sud a exprimé sa vive désapprobation, dénonçant l’intervention américaine comme une violation flagrante de la Charte des Nations unies. Le gouvernement sud-africain a appelé à la tenue d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU afin d’évaluer les conséquences de cette action. Dans le même esprit, la présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah citée par Sputnik a fermement condamné ce qu’elle considère comme une attaque militaire illégale contre le peuple vénézuélien, soulignant l’injustice et la gravité de cette atteinte à la souveraineté nationale.
Le Mali et le Burkina Faso expriment leur soutien et leur solidarité
Du côté de l’Afrique de l’Ouest, le Mali et le Burkina Faso ont également exprimé leur condamnation de l’opération. Le ministre des Affaires étrangères malien a réaffirmé son soutien au couple présidentiel vénézuélien et dénoncé les frappes visant des installations civiles et militaires. Pour sa part, le ministre burkinabé Karamoko Jean Marie Traoré a assuré le gouvernement du Venezuela de la solidarité de son pays face à cette violation de la souveraineté, rappelant que le respect des principes fondamentaux du droit international demeure essentiel à la coopération entre États. Ces positions ont été relayées par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil Pinto, à l’issue d’entretiens téléphoniques avec les responsables africains, montrant l’ampleur de l’opération américaine.
L’annonce de la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis marque un tournant dans les relations diplomatiques internationales, mettant en évidence les tensions autour de la souveraineté et du droit international. Cette mobilisation africaine montre la vigilance de certains États face aux interventions militaires unilatérales et rappelle que la souveraineté nationale reste un principe central du droit international.
10 réflexions au sujet de “Capture de Maduro par les USA : quatre pays africains condamnent officiellement”
Vraiment les Amerloques !
Ce kidnapping pour servir les intérêts de grands groupes pétroliers Américains est tout simplement du gangstérisme, du hold up.
Aaaah la force brute, l’enlèvement, la séquestration et la demande de rançon (ici le rançon c’est le pétrole), C’est tout ce que les Yankees et les occidentaux savent faire de mieux, hélas.
En Afrique, seuls quatre pays ont osé dénoncer cet acte ignoble et puant.
J’aime bien lorsque les journaux main stream nous disent qu’au Venezuela seuls 20 à 30% de la population soutiennent Maduro.
C’est pour vous expliquer le côté sans gêne et sans scrupules des médias mensonges et propagandistes occidentaux pour justifier l’injustifiable.
Tenez, par exemple l’ex président français François Hollande à la fin de mandat avait seulement 10% d’opinions favorables.
L’actuel président Macron le va-t-en-guerre a actuellement une côte de popularité qui oscille entre 5 à 10% d’opinions favorables pour autant il ne pense pas quitter le pouvoir avant la fin de son mandat.
Je rappelle que le Venezuela est un état indépendant et souverain.
Et que les voyous, les gangsters ce sont ceux-là qui se réclament républicains et/ou démocrates de touts bords.
Pour ma part, j’invite les pays de l’AES à redoubler de vigilance en gardant toujours l’oeil aux aguets car le danger peut venir de partout et de nulle part.
Au regard du Droit américain, ce qu’a fait Trump est parfaitement légal.
– Le Droit US est pourvu de lois d’extraterritorialité qui permet de poursuivre toute personne portant préjudice aux intérêts américains partout dans le monde. Un tribunal de NY a confirmé que c’était le cas de Maduro.
– Le Droit US autorise les « autorités » américaines à kidnapper les personnes poursuivies partout dans le monde et de les exfiltrer pour les présenter devant un tribunal américain. Ce qui fut fait pour Maduro.
A noter que le kidnapping est une technique validée par la Cour Suprême des USA et il y a jurisprudence en la matière
– Les USA n’ayant pas reconnu Maduro en tant que chef d’état, sa position diplomatique n’entre pas en compte.
– Les USA qui ont le libre choix du tribunal ont décidé de présenter Maduro devant le tribunal de NY qui applique la peine de mort !
On aura remarqué que le Droit Américain différe quelque peu du Droit International !
A noter aussi le silence assourdissant et quelque peu gêné de DEMOCRATES eurocrades, ardent défensuers du Doit International et de la Démocratie !
Reste à savoir si les USA vont pousser le bouchon jusqu’à liquider le chef d’état, de manière « parfaitement légale » ?
Les c.o.n.s ça ose tout, c’est à ça qu’on les reconnait.
Ca fait plaisir de voir les USA faire ce qu’ils font de mieux : exporter la démocratie …
« Ca fait plaisir de voir les USA faire ce qu’ils font de mieux : exporter la démocratie … »
… en priorité, dans les pays où il y a du pétrole. Qu’ils se dédommagent ensuite pour leurs efforts en « nationalisant » et en confiant les puits de pétrole à EXXON, c’est la moindre des choses. Pourquoi, ça gu€ul€, en fait ???
La Charte des Nations unies, Trump ne connait pas, et s’en moque!
L’ironie est que Trump ne respecte pas « La Charte de la Constitution » de son pays, et la Cour Suprême des USA envahie par les forces infâmes avait accordé une « Immunité » à Trump, une immunité qui ne figure pas dans la Constitution des USA.
Déjà Trump envoie un avertissement à la présidente Mexicaine. Les Américains n’ont rien appris comme leçons en Iraq ou en Afghanistan, et les trois prochaines années de l’administration Trump seront marrées des actions hors-la-loi. La Chine deviendra plus aggressive en vers la Taïwan. Trump foutra la merde aux quatre coins du monde durant les trois prochaines années.
»…Capture de Maduro par les USA : quatre pays africains condamnent officiellement »
Je me rappelle des discussions avec le petit walo walou..et le barbouze @-@
Le droit international..n a jamais existé et c est une vue de l esprit
Même sur le plan local..notre pays n a jamais exécuté..le droit international
L ONU..la CEDEAO…c est de la foutese..
La force.. est le seul droit international
Bidan le fit pour Haïti, lui le fait pour Venez. Même pipe, même tabac c’est gens-là.
Du dibantisme international.