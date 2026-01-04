Capture de Maduro par les USA : quatre pays africains condamnent officiellement

Les États-Unis ont récemment annoncé la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, ainsi que de son épouse Cilia Flores, lors d’une opération militaire menée à Caracas. Transportés à New York par les forces américaines, le couple présidentiel se retrouve au centre d’une intervention exceptionnelle qui suscite une onde de choc internationale. Cet événement, rare par son ampleur et sa nature, a immédiatement provoqué des réactions diplomatiques à travers le monde, notamment sur le continent africain.

L’Afrique du Sud et la Namibie dénoncent l’opération américaine contre le Venezuela

L’Afrique du Sud a exprimé sa vive désapprobation, dénonçant l’intervention américaine comme une violation flagrante de la Charte des Nations unies. Le gouvernement sud-africain a appelé à la tenue d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU afin d’évaluer les conséquences de cette action. Dans le même esprit, la présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah citée par Sputnik a fermement condamné ce qu’elle considère comme une attaque militaire illégale contre le peuple vénézuélien, soulignant l’injustice et la gravité de cette atteinte à la souveraineté nationale.

Le Mali et le Burkina Faso expriment leur soutien et leur solidarité

Du côté de l’Afrique de l’Ouest, le Mali et le Burkina Faso ont également exprimé leur condamnation de l’opération. Le ministre des Affaires étrangères malien a réaffirmé son soutien au couple présidentiel vénézuélien et dénoncé les frappes visant des installations civiles et militaires. Pour sa part, le ministre burkinabé Karamoko Jean Marie Traoré a assuré le gouvernement du Venezuela de la solidarité de son pays face à cette violation de la souveraineté, rappelant que le respect des principes fondamentaux du droit international demeure essentiel à la coopération entre États. Ces positions ont été relayées par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil Pinto, à l’issue d’entretiens téléphoniques avec les responsables africains, montrant l’ampleur de l’opération américaine.

Publicité

L’annonce de la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis marque un tournant dans les relations diplomatiques internationales, mettant en évidence les tensions autour de la souveraineté et du droit international. Cette mobilisation africaine montre la vigilance de certains États face aux interventions militaires unilatérales et rappelle que la souveraineté nationale reste un principe central du droit international.