Communales et législatives au Bénin : Le message de Sacca Lafia pour le scrutin

À quelques heures de l’ouverture des bureaux de vote pour les élections législatives et communales couplées du dimanche 11 janvier 2026, le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia, s’est adressé solennellement à la nation. Depuis le siège de l’institution, il a livré un message à forte portée citoyenne, à l’endroit des électeurs, des candidats et de l’ensemble des acteurs du processus électoral.

Dans son allocution, le président de la CENA a insisté sur le caractère inédit et historique du scrutin à venir. Pour la première fois depuis l’avènement du Renouveau démocratique, le Bénin organise simultanément des élections législatives et communales. Un rendez-vous qu’il a présenté comme un moment décisif pour la consolidation démocratique du pays.

Au total, 109 sièges de députés à l’Assemblée nationale et 1 815 postes de conseillers communaux dans les 77 communes sont en jeu. Mais, au-delà de ces chiffres, Sacca Lafia a mis en avant l’enjeu fondamental de la représentation citoyenne. Des milliers de Béninoises et de Béninois sollicitent, en effet, la confiance des électeurs afin de porter la voix du peuple au Parlement et de contribuer à la gestion des affaires locales.

À la veille du scrutin, la CENA a également exprimé sa reconnaissance aux institutions de la République, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux citoyens engagés, dont l’accompagnement a permis de relever les défis organisationnels liés à ce double scrutin, qualifié de particulièrement exigeant.

Se présentant comme garante de l’intégrité du vote, l’institution électorale a tenu à rassurer l’opinion publique sur le niveau de préparation. Le président de la CENA a affirmé que l’ensemble du matériel électoral, des bulletins aux urnes en passant par les procès-verbaux, fait l’objet de mesures de sécurisation strictes, afin de garantir un vote libre, équitable et apaisé.

Sacca Lafia a, par ailleurs, adressé un message de fermeté aux agents électoraux, les appelant à une rigueur irréprochable et à une neutralité absolue. Il a rappelé que la crédibilité du scrutin repose sur leur professionnalisme, soulignant que les élections ne se jouent pas dans les bureaux administratifs, mais dans le secret de l’isoloir et la transparence des urnes.

À l’endroit de la classe politique et des militants, le président de la CENA a exhorté à la retenue et à la responsabilité. Il a rappelé que la démocratie repose sur la confrontation des projets et non sur les affrontements personnels, insistant sur l’impératif de préserver la paix sociale. Selon lui, aucune ambition politique ne saurait justifier la violence ou porter atteinte à la cohésion nationale.

Sacca Lafia a invité l’ensemble des électeurs à faire du scrutin du 11 janvier 2026 un moment de maturité démocratique et de concorde nationale. Il a exprimé le souhait de voir le Bénin confirmer, une fois encore, son statut de référence démocratique en Afrique, à travers un vote transparent, inclusif et pacifique.