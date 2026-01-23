Conseil de la Paix : la Belgique dit non à Trump, voici pourquoi

La Belgique a officiellement rejeté l’idée de participer au Conseil de la Paix proposé par l’ancien président américain Donald Trump. L’annonce a été faite en marge du Forum économique mondial de Davos par le chef de la diplomatie belge, Maxime Prévot. Ce refus s’inscrit dans un débat plus large sur l’avenir du multilatéralisme et la place des grandes puissances dans la gouvernance mondiale. L’enjeu central porte sur la compatibilité de cette initiative avec l’architecture internationale incarnée par les Nations Unies. Alors que le projet américain suscite des réactions contrastées, Bruxelles revendique une fidélité sans équivoque au cadre multilatéral existant.

La position belge a été exprimée sans ambiguïté : le pays ne participera pas à cette structure alternative et n’a d’ailleurs jamais été formellement invité à en faire partie. Pour le gouvernement belge, le projet tel qu’annoncé par Washington remet en question les mécanismes internationaux déjà en place et pourrait fragiliser les institutions multilatérales qui structurent la diplomatie mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions entre les visions unilatérales et les modèles de gouvernance collective défendus par l’Union européenne et de nombreux États membres de l’ONU.

Belgique, multilatéralisme et politique étrangère : une ligne diplomatique assumée

Pour Bruxelles, la politique étrangère doit continuer de s’inscrire dans un cadre fondé sur le droit international, la coopération institutionnelle et la recherche de consensus. Les autorités belges estiment que toute initiative internationale majeure devrait être articulée avec les structures existantes, en particulier les Nations Unies et leur Conseil de sécurité, plutôt que de créer des mécanismes parallèles susceptibles de fragmenter l’ordre mondial.

Le Ministre des Affaires étrangères a ainsi souligné que la Belgique privilégie une réforme interne des institutions multilatérales afin de les adapter aux réalités contemporaines, plutôt que leur contournement. Selon lui, l’efficacité de la gouvernance mondiale repose sur la légitimité collective et sur des règles communes reconnues par l’ensemble des États. Dans ce cadre, la Belgique se positionne comme un défenseur du multilatéralisme, une orientation qui s’inscrit dans la tradition diplomatique du pays, historiquement engagé dans la coopération internationale et la promotion du droit international humanitaire.

Par ailleurs, Bruxelles a indiqué que certaines communications initiales avaient mentionné la Belgique parmi les pays potentiellement associés au Conseil de la Paix, ce que le gouvernement a formellement démenti. Cette clarification vise à éviter toute confusion diplomatique et à réaffirmer la cohérence de la politique étrangère belge au sein de l’Union européenne et de la communauté internationale.

Conseil de la Paix, Donald Trump et l’architecture mondiale de sécurité

L’idée du Conseil de la Paix a émergé dans le cadre de la nouvelle orientation diplomatique défendue par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Le projet consiste à créer un groupe restreint d’États jugés influents, chargé de prévenir les conflits, d’arbitrer certaines crises internationales et de superviser des accords de paix. Cette structure fonctionnerait indépendamment des mécanismes traditionnels des Nations Unies, ce qui a immédiatement suscité des interrogations sur sa légitimité et son articulation avec le droit international existant.

Dans les cercles diplomatiques, l’initiative a été interprétée comme une tentative de remodeler la gouvernance mondiale autour d’un noyau de puissances majeures, au détriment des processus multilatéraux inclusifs. Plusieurs observateurs estiment que ce type d’organe pourrait réduire la capacité d’influence des États moyens et des pays en développement, tout en renforçant la primauté des grandes puissances dans la résolution des conflits.

Les critiques portent également sur la compatibilité juridique du projet avec la Charte des Nations Unies, qui confie la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales au Conseil de sécurité. En créant une structure parallèle, Washington pourrait, selon certains diplomates, introduire une dualité institutionnelle susceptible de générer des conflits de légitimité et de compétence. Cette perspective inquiète particulièrement les États attachés à l’ordre multilatéral, dont la Belgique fait partie.

Enjeux géopolitiques et réactions internationales

Le refus belge s’inscrit dans un mouvement plus large de prudence observé au sein de plusieurs pays européens. Au sein de l’Union européenne, le multilatéralisme reste un pilier central de la politique extérieure commune, même si les États membres n’adoptent pas toujours une position uniforme face aux initiatives américaines. La réaction de Bruxelles pourrait ainsi influencer d’autres capitales européennes, soucieuses de préserver la cohérence de leur approche diplomatique collective.

Sur le plan géopolitique, la création d’un Conseil de la Paix alternatif pourrait modifier l’équilibre des négociations internationales, notamment dans les conflits où l’ONU joue un rôle central, comme en Ukraine, au Moyen-Orient ou en Afrique. Certains analystes considèrent qu’une telle structure pourrait accélérer la prise de décision dans certaines crises, mais au prix d’une légitimité contestée et d’un risque de marginalisation des acteurs multilatéraux traditionnels.

D’autres pays, notamment en dehors de l’Occident, pourraient percevoir cette initiative comme une tentative d’imposer un ordre mondial dominé par un petit groupe d’États, ce qui pourrait accentuer la méfiance envers les institutions internationales et renforcer les dynamiques de blocs géopolitiques. Dans ce contexte, la position belge apparaît comme une défense de l’équilibre institutionnel et de la diversité des voix dans la gouvernance mondiale.