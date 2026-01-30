Côte d’Ivoire : l'ambassadeur du Niger convoqué après les propos du général Tiani

Le 29 janvier 2026, une attaque armée a visé une zone proche de l’aéroport international Diori Hamani à Niamey, au Niger, déclenchant des accusations surprenantes du général Abdourahamane Tiani. Ce dernier a affirmé que des pays de la sous-région, dont la Côte d’Ivoire, auraient été impliqués ou complices dans cette opération. Ces déclarations ont rapidement provoqué une réaction ferme des autorités ivoiriennes, qui ont dénoncé des propos jugés attentatoires à l’honneur de leur président et à la dignité nationale.

Réaction diplomatique ivoirienne et convocation de l’ambassadeur du Niger

Ce vendredi 30 janvier 2026, le gouvernement ivoirien a convoqué l’ambassadeur du Niger à Abidjan, au cabinet de la Ministre d’État en charge des Affaires étrangères, Nialé Kaba. Au cours de cette entrevue, une note de protestation formelle a été remise pour transmission aux plus hautes autorités nigériennes. Le gouvernement a affirmé que les déclarations du général Tiani violent les règles essentielles de la diplomatie et portent un préjudice sérieux aux relations entre les deux pays.

Le communiqué du ministère précise que, bien que la Côte d’Ivoire entretienne traditionnellement des liens d’amitié et de coopération avec ses voisins, elle ne peut accepter que ses institutions ou le président Alassane Ouattara soient publiquement mis en cause. Les autorités ont indiqué qu’elles suivront attentivement l’évolution de cette démarche diplomatique et se réservent le droit de prendre toutes mesures nécessaires en conséquence.

Publicité

Défense de l’honneur national et maintien des relations bilatérales

Le gouvernement ivoirien a affirmé sa volonté de protéger l’honneur et la dignité du président ainsi que l’intégrité de ses institutions. Les autorités insistent sur le respect mutuel dans les relations diplomatiques et rappellent que toute accusation non étayée constitue une violation sérieuse de ces principes. Cette convocation montre la manière dont la Côte d’Ivoire entend gérer les différends diplomatiques. Le gouvernement a précisé qu’il suivra attentivement la situation. Les jours à venir permettront de mieux connaître les suites de cette démarche diplomatique.