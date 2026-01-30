Niger : le Bénin répond aux accusations du général Tiani après l'attaque

Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, des tirs nourris et des explosions ont secoué la zone autour de l’aéroport international Diori Hamani à Niamey, ciblant notamment la base aérienne située à l’intérieur du complexe. Les forces de sécurité nigériennes ont riposté, neutralisant plusieurs assaillants et arrêtant d’autres individus, tandis que quelques militaires ont été blessés. Le général Abdourahamane Tiani a alors pointé plusieurs pays, dont le Bénin, en les accusant de complicité dans cette opération. Ces allégations ont rapidement suscité des réactions dans la sous-région, notamment à Cotonou, où les autorités ont choisi de répondre avec fermeté et détachement.

Le Bénin réaffirme sa crédibilité et sa stabilité économique

Lors de son intervention sur Peace FM, Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement béninois, a qualifié ces accusations de « peu crédibles ». Il a affirmé que, même au Niger, elles ne rencontrent quasiment aucun écho et relèvent surtout de manœuvres destinées à distraire l’opinion plutôt que de faits avérés. « Ce sont des diversions qui ne nous détourneront pas de nos priorités », a-t-il insisté, rappelant que le Bénin continue d’attirer de plus en plus d’investisseurs et de visiteurs grâce à ses solides performances économiques et institutionnelles.

Selon Houngbédji, ces attaques verbales sont fréquentes lorsqu’un pays progresse et se démarque dans la région. Il a insisté sur le fait que le Bénin, en consolidant sa position parmi les nations les plus attractives d’Afrique de l’Ouest, ne se laissera pas intimider par des accusations déconnectées de la réalité. Pour lui, chercher à ternir l’image d’un pays qui avance n’aura aucun impact sur ses acquis et projets.

Une position ferme face aux insinuations étrangères

Le gouvernement béninois a également insisté sur la nécessité de ne pas se laisser entraîner dans des querelles qui pourraient nuire à la stabilité nationale. Wilfried Houngbédji a utilisé une image pour résumer sa posture : « Si quelqu’un se dénude pour vous voler votre couverture, ne le poursuivez pas dans le même état, au risque d’être confondus » a t-il ajouté. Cette réponse traduit une volonté de maintenir une position diplomatique prudente.