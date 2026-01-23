Côte d'Ivoire : le décès d'Alexandra M'badama secoue le pays

La disparition puis le décès d’Alexandra M’badama ont provoqué une vive émotion en Côte d’Ivoire. D’abord signalée comme introuvable, la jeune femme a été retrouvée sans vie après plusieurs jours de recherches, selon des informations diffusées par une chaîne de télévision ivoirienne. L’affaire, largement relayée, a suscité de nombreuses réactions au sein de la population.

Une disparition signalée et une mobilisation rapide en Côte d’Ivoire

Alexandra M’badama avait été portée disparue après avoir quitté son domicile pour se rendre à son lieu de travail. Face à l’absence de nouvelles, des avis de recherche ont circulé, entraînant une mobilisation sur les réseaux sociaux et au sein de plusieurs communautés locales. Cette diffusion rapide visait à recueillir toute information susceptible de permettre de la localiser.

Les recherches ont pris fin avec l’annonce de son décès. D’après les éléments rapportés à l’antenne, son corps a été retrouvé à Grand-Bassam. Les circonstances exactes entourant sa mort n’ont pas été détaillées dans les informations rendues publiques à ce stade.

Le décès d’Alexandra M’badama et les réactions nationales

L’annonce de la mort d’Alexandra M’badama a entraîné une onde de choc en Côte d’Ivoire. Des messages de condoléances et de soutien à la famille ont été largement partagés, témoignant de l’émotion suscitée par cette affaire. La diffusion de l’information par une chaîne de télévision a renforcé sa portée nationale.

Aucune communication officielle des autorités judiciaires n’a été rendue publique dans l’immédiat concernant les suites de l’enquête ou les causes précises du décès.