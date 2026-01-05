Coupe du monde 2026 : le Maroc partage avec le FBI son expérience de la CAN 2025

Depuis plusieurs décennies, le Maroc et les États-Unis entretiennent une coopération sécuritaire étroite, fondée sur l’échange d’informations, la formation et la coordination opérationnelle. Cette relation s’est progressivement élargie aux grands événements internationaux, où la gestion des foules, la prévention des menaces et l’usage des technologies de surveillance occupent une place centrale. C’est dans cette dynamique que Rabat est devenu un interlocuteur de référence pour Washington, notamment à l’heure où les États-Unis se préparent à accueillir la Coupe du monde de football 2026. La Coupe d’Afrique des nations 2025 organisée au Maroc sert aujourd’hui de terrain d’observation privilégié pour ce partenariat.

Un modèle de sécurisation des grands événements sportifs

À l’occasion de la CAN 2025, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a déployé un dispositif de sécurité d’envergure, combinant présence humaine renforcée et outils technologiques avancés. D’après H24info, ce savoir-faire a attiré l’attention d’une délégation du FBI, présente au Maroc du 4 au 6 janvier. Conduite par deux hauts responsables des opérations et des interventions d’urgence du FBI, la mission américaine a pu observer de près les mécanismes de sûreté mis en place autour des infrastructures sportives.

Au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, les responsables américains ont assisté à une inspection de terrain en marge du match Maroc–Tanzanie. Ils ont notamment examiné les niveaux de contrôle aux accès, la coordination entre les forces de sécurité, ainsi que l’utilisation de drones et de caméras haute définition. Les centres de commandement, fixes et mobiles, ont également retenu l’attention par leur capacité à centraliser l’information et à assurer une communication électronique en temps réel entre les différents acteurs mobilisés.

Une coopération sécuritaire vers le Mondial 2026

Au-delà des stades, la délégation du FBI a visité le Centre africain de coopération sécuritaire, plateforme clé dans l’organisation de la CAN 2025. Cette structure permet une coordination directe entre les services marocains et les officiers de police des pays africains participants. Les agents américains ont pu se familiariser avec les méthodes de travail du centre, ses équipements logistiques et ses solutions technologiques, avant de prendre part à une réunion de travail axée sur le partage d’expériences.

Pour les États-Unis, l’intérêt est clair : la Coupe du monde 2026 exigera la mise en place d’un centre international de coopération sécuritaire réunissant les représentants des pays qualifiés, conformément aux standards imposés par la FIFA. L’expérience marocaine, déjà éprouvée lors de compétitions continentales et d’autres manifestations internationales, offre des enseignements concrets sur la gestion simultanée de multiples acteurs et sur l’intégration de technologies de surveillance à grande échelle.