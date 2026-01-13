Criminalité en Afrique : les 10 pays avec les taux les plus élevés (un du Maghreb)

La question de la criminalité reste un enjeu majeur sur le continent africain, avec des réalités très contrastées selon les pays et les régions. Vols, agressions, violences armées ou encore insécurité liée à des crises politiques et institutionnelles alimentent un sentiment d’inquiétude dans plusieurs États. Pour mesurer cette situation, certains indicateurs internationaux s’appuient non pas sur les seules statistiques policières, souvent incomplètes, mais sur la perception des habitants et des observateurs. C’est dans cette logique que la plateforme Numbeo publie régulièrement un indice de criminalité, offrant un éclairage sur les pays où l’insécurité est jugée la plus marquée. Le classement du début d’année révèle dix pays africains particulièrement concernés, dont un État du Maghreb.

Afrique du Sud, Nigeria et RDC en tête des pays africains les plus touchés par la criminalité

Avec un indice supérieur à 74 sur 100, l’Afrique du Sud arrive en tête du classement, portée par une criminalité violente élevée dans les grandes villes, marquée par des agressions, des vols à main armée et des car-jackings. La République démocratique du Congo occupe la deuxième place (indice >66), une situation largement liée à l’instabilité persistante dans l’est du pays, où les groupes armés, les attaques contre les civils et les enlèvements alimentent un fort sentiment d’insécurité.

Le Nigeria suit de près, confronté à des menaces multiples : violences armées et enlèvements dans certaines régions, criminalité urbaine et escroqueries dans les grandes métropoles. Le Cameroun et l’Angola complètent le haut du classement. Au Cameroun, la crise dans les régions anglophones et les incursions armées au nord pèsent sur la sécurité, tandis qu’en Angola, la criminalité urbaine et les difficultés socio-économiques renforcent la perception d’insécurité, notamment à Luanda.

Libye, seul pays du Maghreb dans le classement Numbeo des dix États africains les plus criminogènes

Parmi les dix pays recensés, la Libye se distingue en tant que seul représentant du Maghreb. Avec un indice de criminalité autour de 56, elle se situe en bas du classement, mais reste au-dessus du seuil considéré comme élevé. La perception d’insécurité y reste forte en raison des conséquences de l’instabilité politique prolongée, avec des affrontements entre milices à Tripoli ou Benghazi, des vols armés et des enlèvements qui touchent régulièrement la population.

Aux côtés de la Libye, la Namibie, la Somalie, le Mozambique et le Zimbabwe affichent des indices compris entre 60 et 64, traduisant un sentiment d’insécurité notable. La Somalie reste frappée par les attaques d’Al-Shabaab et les attentats à Mogadiscio, le Mozambique connaît des violences dans le nord par des groupes armés, tandis que le Zimbabwe et la Namibie subissent surtout des vols, cambriolages et agressions dans les grandes villes, renforcés par les tensions économiques et sociales.

Il convient de rappeler que l’indice Numbeo repose sur la perception des utilisateurs, et non sur des données judiciaires exhaustives. Il ne mesure donc pas uniquement le nombre de crimes, mais aussi le ressenti des populations face à leur environnement sécuritaire. La présence d’un pays du Maghreb rappelle que l’insécurité n’est pas cantonnée à une seule zone du continent. Ces données offrent avant tout un outil de comparaison et de vigilance, utile pour les citoyens, les investisseurs et les décideurs, sans prétendre résumer à elles seules la réalité de la criminalité en Afrique.

Top 10 des pays africains avec les indices de criminalité les plus élevés (Numbeo 2026)