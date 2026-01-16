Deepfakes sur Grok : la mère d'un enfant d'Elon Musk attaque xAI en justice

Les récentes mises à jour de Grok, l’outil d’intelligence artificielle de xAI, anciennement Twitter, ont suscité beaucoup d’indignation. En effet, le chatbot a été détourné pour être utilisé afin générer des images de femmes dénudées. L’une des ex-compagne d’Elon Musk, Ashley St Clair en a d’ailleurs été la victime.

Récemment, la jeune femme a d’ailleurs saisi un tribunal, à New York, pour dénoncer la réalisation de ces images truquées, intimes, la représentant. Des manipulations auxquelles elle ne constant absolument pas. Dans le même temps, xAI a annoncé un changement de règles, assurant qu’il n’était plus possible de demander la modifications d’images pour les rendre plus suggestives.

Ashley St Clair s’attaque à Grok et Elon Musk

Âgée de 27 ans, Ashley St Clair accuse xAi et Grok d’avoir servi à l’humilier et à l’exploiter sexuellement. Elle assure notamment que si de récentes images ont été utilisées, des photos d’elle, prises alors qu’elle n’vaait que 14 ans, en plus d’avoir été totalement habillée, ont été récupérées et détournées pour être transformer numériquement avant d’être largement repartagées.

Toujours selon la plaignante, Elon Musk, chantre libertarian, a décidé d’agir pour bloquer ces mécanismes, bien trop tard, dès lors que la controverse a été trop importante pour son business. En ce sens, Ashley St Clair réclame l’ouverture d’une enquête et d’un procès devant jury, ainsi que réparationf inancière pour atteinte à sa vie privée et préjudice moral.

Elon Musk se défend sur ses réseaux sociaux

Une position qu’Elon Musk ne partage pas du tout. Sur X, il a expliqué n’avoir aucune information relative au détournement d’images d’enfants mineurs, assurant par ailleurs que Grok a été pensé pour respecter les lois en vigueur, dans les différents pays du monde. Une affaire qui ne devrait pas améliorer les relations entre les deux, qui outre l’intelligence artificielle, ne partage pas le même point de vue sur divers sujets sociétaux.