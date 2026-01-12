Défaite contre le Nigeria : l'Algérie ne lâche pas l'affaire

Il y a quelques jours, le Nigeria a mis fin aux espoirs algériens. En effet, les Super Eagles ont remporté leur quart de finale face aux Fennecs, sur le score de 2 buts à 0. Un match parfaitement maîtrisé par ces premiers, qui ont rapidement douché les espoirs algériens. Malheureusement pour eux, il n’y aura pas de suite au sacre de 2019.

Mais cette rencontre aura surtout fait parler, notamment de part les fortes tensions observées en fin de rencontre. Des accrochages ont éclaté entre plusieurs joueurs sur la pelouse après le coup de sifflet final. Après avoir été séparés, les joueurs des deux sélections se sont ensuite retrouvés dans le tunnel menant aux vestiaires.

L’Algérie ne digère pas la défaite face au Nigeria

Sur place, certains joueurs de la sélection algérienne s’en sont aussi pris aux arbitres. Ils ont été filmés en train de manifester leur mécontentement, de manière jugée parfois, un peu trop virulente. Ils estimaient, comme beaucoup d’observateurs du football algérien, que les décisions prises par monsieur Issa Sy, arbitre de la rencontre, étaient contestables.

La situation la plus commentée, est celle de la faute nigérianne, en première période, dans la surface de réparation. Pour beaucoup, elle aurait dû être sifflée, impliquant de fait, un pénalty en faveur des Fennecs. Si celui-ci avait été marqué, alors la physionomie de la rencontre aurait pu être complètement différente.

La CAF et la FIFA ont été saisies par la Fédération algérienne de football

Dans ce contexte tendu, la Fédération algérienne de football a annoncé vouloir saisir la Confédération africaine de football ainsi que la FIFA. Naturellement, cette plainte n’aura absolument aucun impact sur le résultat du match, déjà acté. L’idée est surtout de pointer du doigt les erreurs commises pour attirer l’attention et pousser la CAF et la FIFA à agir, pour un arbitrage souhaité comme étant plus fiable et moins orienté.