Défense au Maghreb : le Maroc active son dôme de fer avec l’aide d’Israël

Depuis la reprise officielle de leurs relations diplomatiques en 2020, le Maroc et Israël ont progressivement structuré une coopération sécuritaire et militaire assumée. Celle-ci s’est traduite par la signature d’accords de défense, des échanges réguliers entre responsables militaires et l’acquisition par Rabat de technologies israéliennes jugées stratégiques. Cette relation, consolidée au fil des années, a ouvert la voie à des projets concrets dans le domaine de la défense aérienne, culminant aujourd’hui avec l’entrée en service opérationnel d’un système de protection avancé au-dessus du territoire marocain.

Le Maroc vient de renforcer de manière significative son dispositif de protection de l’espace aérien. D’après des sources issues de la presse spécialisée israélienne, le système de défense antiaérienne Barak MX, fourni par Israel Aerospace Industries, est désormais opérationnel. Son entrée en fonction constitue un changement notable dans les capacités du Royaume à répondre aux menaces aériennes contemporaines, notamment dans les régions méridionales.

Le système Barak MX au cœur de la défense aérienne marocaine

Le Barak MX se caractérise par sa modularité et sa capacité à remplir plusieurs missions simultanément. Il peut repérer, suivre et neutraliser diverses menaces aériennes, des drones aux avions de combat, ainsi que des missiles de croisière et certains types de missiles balistiques. Selon sa configuration, sa portée peut atteindre jusqu’à 150 kilomètres, offrant ainsi une couverture étendue de l’espace aérien.

Publicité

Les premières livraisons de ce système ont commencé en 2023 et se sont déroulées progressivement. Aujourd’hui, le Barak MX est pleinement opérationnel, comme l’indiquent les signatures électroniques détectées par satellite. Cette observation confirme que les batteries installées sont intégrées au réseau de surveillance et d’intervention des Forces armées royales.

Défense aérienne et protection des provinces du Sud

Selon les sources disponibles, le déploiement du Barak MX vise avant tout à protéger les provinces du Sud, des zones confrontées à des menaces spécifiques liées à l’usage accru de drones et de munitions rôdeuses dans des conflits asymétriques.

Avec ce système, le Maroc dispose désormais d’une défense aérienne active capable de réagir rapidement à plusieurs menaces simultanées. L’objectif est d’assurer une surveillance constante et d’intercepter efficacement toute intrusion, renforçant ainsi le contrôle du ciel national.

L’intégration de cette technologie dans les forces armées montre la volonté de Rabat de moderniser son dispositif de défense. L’entrée en service du Barak MX concrétise également la coopération militaire avec Israël et confirme que la protection de l’espace aérien figure parmi les priorités immédiates du Royaume.