Défense au Maroc : un mémorandum clé signé avec le Pakistan

Le Maroc poursuit sa stratégie de renforcement militaire en combinant modernisation des capacités et développement d’une coopération internationale ciblée. Depuis plusieurs années, le Royaume a investi dans la transformation de ses forces armées, incluant des acquisitions d’équipements modernes, la formation de ses troupes et le développement de compétences spécialisées. Ces efforts s’accompagnent d’une volonté de diversifier les partenariats militaires pour consolider sa position dans la région.

Cette dynamique a pris une nouvelle dimension avec la visite au Maroc du ministre pakistanais de la Défense, Muhammad Asif Khawaja. Durant sa visite de trois jours au Maroc, le ministre pakistanais de la Défense a signé un Mémorandum d’entente le 13 janvier 2026, destiné à approfondir la coopération militaire entre les deux pays. La cérémonie a rassemblé des figures importantes, dont le Général de corps d’armée Mohammed Berrid, Inspecteur général des Forces armées royales et Commandant de la Zone Sud, ainsi que l’ambassadeur du Pakistan à Rabat, Syed Adil Gilani. Du côté marocain, Abdeltif Loudyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, a accueilli la délégation.

Formation et renforcement des capacités militaires au Maroc

L’accord prévoit un partage organisé de compétences et d’expériences, avec des priorités déterminées par les deux pays. Il met l’accent sur la formation et l’entraînement des forces armées, ainsi que sur la réalisation d’exercices conjoints pour coordonner les opérations et renforcer la coopération entre les armées. La coopération pourrait aussi s’étendre à des domaines spécialisés, comme la cybersécurité, où le Maroc cherche à renforcer ses capacités pour se protéger contre les menaces numériques.

Partenariats stratégiques dans la défense et la santé militaire

Le mémorandum inclut aussi des actions dans l’industrie de défense et la santé militaire. Il pourrait permettre la réalisation de projets communs de fabrication ou d’entretien d’équipements, ainsi que l’échange de pratiques médicales et logistiques pour les forces armées. Un mécanisme de suivi et de coordination établi par les deux pays garantira le respect des engagements et le suivi de l’avancement des projets.

La signature de ce mémorandum marque une étape concrète dans l’intensification des relations militaires entre le Maroc et le Pakistan. Elle montre la capacité du Royaume à combiner modernisation interne et coopération externe pour renforcer ses forces armées et développer des compétences stratégiques dans des secteurs essentiels.