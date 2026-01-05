Deux fois plus qu’Obama : Joe Biden percevra une pension record aux USA

Les chefs d’État, une fois leur mandat achevé, ne quittent généralement pas la scène publique sans garanties matérielles. Dans de nombreux pays, des dispositifs légaux prévoient des pensions, des protections et des moyens logistiques destinés à assurer leur sécurité et à reconnaître les fonctions exercées au sommet de l’État. Aux États-Unis, ce principe est solidement encadré par la loi depuis plusieurs décennies. C’est précisément ce cadre, combiné à un parcours politique hors norme, qui explique aujourd’hui pourquoi la retraite de Joe Biden suscite autant d’attention.

Une pension présidentielle américaine à un niveau inédit

À sa sortie de la Maison-Blanche, Joe Biden se retrouve à la tête d’une pension annuelle estimée à 417 000 dollars, un montant jamais atteint jusque-là par un ancien président américain rapporte The New York Post. Le chiffre interpelle d’autant plus qu’il dépasse légèrement son salaire présidentiel, fixé à 400 000 dollars par an. Pour les observateurs des finances publiques, il s’agit d’un cas singulier, lié non pas à une revalorisation exceptionnelle décidée récemment, mais à l’addition de mécanismes existants.

Le socle de cette retraite repose sur la loi américaine adoptée en 1958, qui accorde aux anciens présidents une pension équivalente au salaire d’un membre du gouvernement fédéral. À elle seule, cette allocation représente déjà une somme confortable. Mais dans le cas de Joe Biden, ce montant ne constitue qu’une partie de l’ensemble.

Publicité

L’ancien président bénéficie également d’un régime distinct, lié à ses nombreuses années passées au Sénat, auxquelles s’ajoute son passage par la vice-présidence. Cette accumulation de fonctions ouvre droit à des prestations issues du système de retraite de la fonction publique fédérale. Le cumul est légal et prévu par les textes, même s’il reste rare à ce niveau.

C’est cette combinaison qui propulse la pension de Joe Biden à un sommet inédit, bien au-delà de ce qu’ont perçu ses prédécesseurs récents. Des experts en finances publiques soulignent que ce niveau est exceptionnel dans l’histoire américaine, non par favoritisme, mais par la configuration particulière de la carrière de l’intéressé.

Joe Biden, Barack Obama et la différence des parcours politiques

La comparaison avec Barack Obama permet de mieux mesurer l’écart. Après avoir quitté la présidence, Barack Obama percevait une pension estimée à environ la moitié de celle de Joe Biden. Pourtant, Obama a exercé deux mandats complets à la tête des États-Unis, contre un seul pour son successeur.

La différence ne réside donc pas dans la durée de la présidence, mais dans le chemin politique emprunté avant l’arrivée au pouvoir. Barack Obama, élu relativement jeune au Sénat puis propulsé rapidement à la Maison-Blanche, n’a pas accumulé autant d’années dans les institutions fédérales que Joe Biden. Ce dernier a passé plusieurs décennies au Congrès avant de devenir vice-président, puis président.

Cette longévité politique lui permet aujourd’hui de bénéficier de plusieurs régimes de retraite financés par les fonds publics, là où d’autres anciens présidents n’en activent qu’un seul. Certains analystes parlent d’une « configuration rare », rendue possible par les règles en vigueur et par une carrière entamée très tôt dans la sphère fédérale.

Il est également notable que Joe Biden s’était, par le passé, présenté comme l’un des élus les moins fortunés du Congrès. Cette image contraste avec le montant de la pension annoncée, mais elle n’entre pas en contradiction avec les dispositifs légaux existants. Les pensions américaines pour hauts responsables ne sont pas conditionnées au patrimoine personnel, mais aux fonctions exercées et aux années de service.