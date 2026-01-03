Donald Trump : Les USA « dirigeront » le Venezuela en attendant une transition « sûre »

Les autorités américaines ont annoncé que Nicolás Maduro a été capturé puis inculpé aux États-Unis à l’issue d’une opération menée par Washington. Selon les informations communiquées par la Maison Blanche, l’ancien dirigeant vénézuélien fait face à des poursuites judiciaires liées notamment à des accusations de narcotrafic. C’est à la suite de cette arrestation que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis exerceraient temporairement une direction sur le Venezuela, dans l’attente d’une transition politique qualifiée de « sûre ».

Donald Trump a indiqué que cette prise en main provisoire viserait à assurer la gestion du pays pendant une période transitoire, sans en préciser ni la durée ni les mécanismes institutionnels. La déclaration est intervenue après une opération américaine de grande ampleur sur le territoire vénézuélien, confirmée par plusieurs annonces officielles de Washington.

Direction provisoire des États-Unis au Venezuela après la capture de Maduro

Selon les propos du président américain, Washington exercera un rôle direct dans la gestion du Venezuela jusqu’à l’émergence d’un pouvoir issu d’un processus de transition rapportent plusieurs sources dont Al Jazeera. Aucune précision n’a toutefois été apportée sur la durée de cette période ni sur les structures appelées à administrer le pays durant cette phase.

Sur le terrain, les événements ayant suivi l’opération ont été marqués par une forte tension. Des explosions ont été entendues à Caracas ainsi que dans d’autres régions du pays, accompagnées de bruits assimilés à des survols aériens. Les autorités vénézuéliennes ont dénoncé une « très grave agression militaire », sans que des bilans détaillés n’aient été rendus publics. De leur côté, les responsables américains sont restés discrets sur l’ampleur exacte des opérations menées.

Cette évolution intervient après un durcissement progressif de la politique américaine à l’égard de Caracas. Ces derniers mois, la Maison Blanche avait renforcé les sanctions, limité les exportations de pétrole vénézuélien et accru sa présence militaire dans la région, tout en accusant le pouvoir en place d’implication dans le narcotrafic.

Pétrole vénézuélien ouverture aux compagnies américaines et investissements annoncés

Parallèlement à l’annonce politique, Donald Trump a indiqué qu’il autoriserait des compagnies pétrolières américaines à opérer au Venezuela. Selon ses déclarations, ces entreprises seraient appelées à investir massivement afin de réparer des infrastructures pétrolières jugées gravement endommagées et à relancer la production de brut.

Le président américain a évoqué des investissements de plusieurs milliards de dollars, destinés à remettre en état les installations existantes et à générer des revenus pour le pays. Le Venezuela dispose en effet de réserves pétrolières parmi les plus importantes au monde, un élément central dans les décisions annoncées par Washington. À ce stade, aucun calendrier précis ni cadre juridique détaillé n’a été communiqué concernant la mise en œuvre effective de ces projets.

Une transition annoncée aux contours encore flous

Entre la capture et l’inculpation de Nicolás Maduro aux États-Unis, les opérations militaires signalées sur le territoire vénézuélien et l’annonce d’une direction provisoire américaine, le Venezuela entre dans une phase de recomposition rapide et délicate. Les déclarations de Donald Trump posent les bases d’une transition dont les modalités concrètes restent à définir.