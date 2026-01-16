Donald Trump: « On ne devrait même pas avoir d’élection », nouvelle polémique

Depuis qu’il a été réélu président des États-Unis, Donald Trump ne cesse de prononcer de petites phrases qui laissent entendre qu’il ne souhaite visiblement pas lâcher le pouvoir aussi facilement. Problème pour lui, les USA sont une démocratie, dans laquelle se tient des élections et donc le résultat doit être accepté, qu’il soit positif ou non.

Et justement. Au mois de novembre prochain, auront lieu les mid-terms. Il s’agit d’élections de mi-mandat, au cours desquelles les Républicains pourraient bien perdre leur majorité, que ce soit au Sénat ou au Parlement. Une majorité Démocrate empêcherait le gouvernement d’agir et Trump serait, dès lors, totalement bloqué.

Trump ne veut plus des élections de mi-mandat

Face au risque, le chef de l’État s’est laissé à une nouvelle sortie qui n’a pas manqué de faire réagir. Pour Reuteurs, il a tout simplement expliqué qu’à ses yeux, les élections législatives de mi-mandat prévues en novembre 2026 n’étaient presque plus nécessaires. De quoi susciter des craintes.

S’il tente de faire la promotion de son bilan (croissance économique, baisse de l’inflation, lutte contre l’immigration), il sait que le personnage suscite les critiques voire les peurs. Une situation paradoxale, mais Trump n’a jamais vraiment fait l’unanimité auprès de tous les Américains et sa politique internationale peut prêter à confusion, notamment son rapport à la Russie de Vladimir Poutine, avec laquelle il se montre particulièrement conscilient ou l’Union européenne, partenaire historique, à qui il menace de reprendre le Groenland.

La Maison-Blanche tente de calmer les esprits

Aujourd’hui, les Démocrates sont donnés assez largement en tête des prochaines élections. Ils pourraient d’ailleurs profiter de cette nouvelle sortie polémique, pour appeler tous les citoyens à venir voter. Face à la polémique, la Maison-Blanche a tenté de calmer les esprits, affirmant qu’il s’agissait-là d’une “blague” et que le président américain acceptera le résultat de cette échance politique.