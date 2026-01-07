Élections au Bénin : Alassane Séidou précise les pièces admises pour le vote

À quelques jours des élections couplées de janvier 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a rappelé les documents officiels permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote. Dans un communiqué radio-télévisé en date du 7 janvier 2026, l’autorité ministérielle indique que seules les pièces prévues par l’arrêté n°158/MISP/DC/SGM/SA/112SGG22 du 25 octobre 2022 sont admises dans les bureaux de vote.

La liste comprend notamment la carte nationale d’identité, qu’elle soit en cours de validité ou non, la carte d’identité biométrique, le passeport, valide ou expiré, ainsi que le permis de conduire. Les électeurs peuvent également présenter une carte d’identité professionnelle, un livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire, ou encore un certificat du numéro d’identification personnelle, communément appelé « Carte C’est Moi ».

Sont également reconnus comme pièces valables le certificat d’identification personnelle, la carte d’étudiant, la carte d’identité scolaire et la carte issue de la Liste électorale permanente informatisée (LEPI). Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique appelle l’ensemble des citoyens au respect strict de ces dispositions et en appelle au sens de responsabilité et de patriotisme de chacun pour garantir le bon déroulement du scrutin. Ce rappel vise à renforcer la transparence du processus électoral et à faciliter l’exercice du droit de vote dans le respect des textes en vigueur.