Éliminatoires CAN 2027 : les matchs du tour préliminaire dévoilés

La Coupe d’Afrique des Nations 2027, qui se tiendra au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, marque une étape importante pour le football africain. Avec 24 équipes nationales attendues et un retour à la période estivale, cette édition attire déjà l’attention des amateurs du ballon rond sur le continent. La compétition vise à renforcer la visibilité du football est-africain tout en offrant aux nations moins bien classées une chance de se mesurer aux meilleures équipes du continent. À quelques mois du début des qualifications, le tirage au sort du tour préliminaire vient d’être révélé, donnant le coup d’envoi officiel des éliminatoires.

Les équipes moins bien classées entament la course aux phases de groupes

Le tour préliminaire mobilise douze équipes africaines, identifiées comme les moins bien positionnées au classement FIFA. Les confrontations se dérouleront lors de la fenêtre internationale FIFA, du 25 au 31 mars 2026, avec des matchs aller-retour qui détermineront six équipes qualifiées pour rejoindre les 42 autres nations déjà assurées de participer à la phase de groupes des éliminatoires. Parmi ces rencontres, Djibouti recevra le Soudan du Sud en Afrique de l’Est, tandis que le Tchad accueillera le Burundi. La Somalie affrontera l’île Maurice à domicile, et dans une rencontre purement australe, les Seychelles seront face au Lesotho. L’Érythrée accueillera l’Eswatini, alors que São Tomé-et-Príncipe recevra l’Éthiopie pour compléter le tableau de ce premier tour.

Les enjeux des confrontations préliminaires pour les nations engagées

Ces matchs préliminaires offrent aux nations moins expérimentées l’opportunité de gagner en visibilité et en expérience avant la phase de groupes des éliminatoires. Les confrontations à domicile représentent un avantage stratégique, notamment pour les équipes qui cherchent à créer un élan positif dès le départ. La qualification pour la phase de groupes pourrait également avoir des répercussions sur le développement du football local, en stimulant l’intérêt des supporters et en renforçant les infrastructures sportives. Pour les équipes qui franchiront cette étape, la CAN 2027 devient un tremplin vers une compétition où chaque victoire peut renforcer leur notoriété sur la scène continentale.

L’attention est désormais tournée vers ces rencontres programmées à la fin mars 2026, qui fixeront les premières équipes qualifiées pour les phases de groupes des éliminatoires et donneront le ton de cette édition attendue du football africain.

La liste des matchs du tour préliminaire de la CAN 2027 :