Éliminatoires CAN 2027 : ce qu’il faut savoir sur le tirage du tour préliminaire

La Coupe d’Afrique des Nations 2027 s’annonce déjà comme un rendez-vous majeur pour le football africain. Co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, cette édition marque la dernière CAN à se jouer sur un cycle bisannuel avant le passage à un format quadriennal. Les équipes participantes entament désormais le chemin des qualifications, et le tirage du tour préliminaire constitue la première étape officielle pour les nations les moins bien classées.

Tirage au sort du tour préliminaire et format des rencontres

Le tour préliminaire mettra en lice douze équipes classées parmi les moins bien positionnées au classement FIFA. Elles seront réparties en deux groupes : le Chapeau 1 regroupe les nations un peu mieux classées, tandis que le Chapeau 2 contient celles en bas du classement. Les confrontations se joueront en aller-retour, le premier match se déroulant sur le terrain de l’équipe du Chapeau 2, donnant ainsi un léger avantage aux nations les mieux classées.

Les équipes du Chapeau 1 sont Lesotho, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Soudan du Sud et Maurice, tandis que le Chapeau 2 comprend Tchad, São Tomé-et-Príncipe, Djibouti, Somalie, Seychelles et Érythrée. Le tirage au sort associera la première équipe tirée du Chapeau 1 à la première du Chapeau 2, et ainsi de suite, pour former les six rencontres qui définiront les équipes qualifiées pour la phase de groupes.

Implications pour les équipes et la suite des éliminatoires

Les six équipes qui s’imposeront lors du tour préliminaire rejoindront ensuite les 42 nations déjà qualifiées pour la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2027. Ces premières rencontres jouent donc un rôle clé : gagner est essentiel pour se rapprocher de la phase finale et espérer défendre les couleurs de son pays sur le continent. Le tirage, prévu ce mardi 13 janvier 2026 à Rabat par la Confédération Africaine de Football, marque le lancement officiel du processus qualificatif et définit les premières confrontations pour les nations en quête d’une place au tournoi.

Avec ce lancement, chaque nation connaîtras son premier adversaire et peut commencer à préparer ses stratégies, ses déplacements et ses ambitions pour les prochains mois. La CAN 2027, tout en marquant un tournant pour le calendrier du football africain, se profile ainsi comme une étape clé pour ces équipes qui cherchent à confirmer leur progression sur le plan continental.