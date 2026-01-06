Elon Musk : cette promesse jugée irréaliste sera-t-elle tenue ?

SpaceX aura connu une année 2025 compliquée. Mais l’entreprise dirigée par Elon Musk espère que 2026 sera à la hauteur de ses attentes. Premièrement, l’entreprise a confirmé son IPO (offre de lancement, afin d’arriver en bourse). Sa valorisation pourrait tout simplement exploser.

Mais ce n’est pas tout. En effet, Elon Musk a confirmé que Mars pourrait être plus proche que prévue. Non pas géographiquement, mais bien dans le temps. Le milliardaire a annoncé qu’il espérait effectuer un premier voyage vers la planète rouge, d’ici à la fin de cette année. Une prédiction qui, pour beaucoup, n’aura encore une fois, pas lieu.

SpaceX, vers Mars en 2026 ? Peu y croient

Nul ne sait cependant, où en est réellement SpaceX . En effet, Starship a tout simplement explosé lors de sa rentrée atmosphérique, au mois de mai dernier. Ses deux essais suivant se sont soldés par une réussite, avec des amerrissages contrôlés. Certaines étapes ont ainsi été validées, dans ce long processus, mais de sérieux doutes entourent encore la capacité du groupe à emmener des astronautes sur Mars.

Publicité

Sur cette année 2026, l’entreprise prévoit au moins huit lancements, peut-être davantage. De nombreux objectifs doivent encore être cochés, dont le vol orbital complet avec récupération de l’étage supérieur ou le transfert de carburant en orbite. Ces tests seront l’occasion rêvée pour atteindre le “graal” tant voulu par Musk. Attention cependant. En cas d’échecs répétés, la NASA pourrait revoir sa stratégie.

La Lune avant Mars, pour la NASA

SpaceX joue une place centrale dans le programme Artemis, mis en place par le gouvernement américain. Ce projet doit notamment servir à installer un dépôt de carburant et préparer l’atterrisseur lunaire. L’idée ? Effectuer un premier vol habité, vers la Lune, d’ici à 2030. Mars arrive en fait en second plan, avec une restructuration des objectifs. En outre, en cas d’échecs, la NASA pourrait être tenté de se tourner vers d’autres partenaires, comme Blue Origin, pour ne pas prendre trop de retard alors que d’autres pays investissent eux aussi massivement, comme la Chine.