États-Unis : l'acteur Djimon Hounsou fait arrêter la mère de ses enfants pour agression à Atlanta

L’acteur bénino-américain Djimon Hounsou a porté plainte contre son ex-compagne Riza Simpson, l’accusant de l’avoir frappé au visage dans sa résidence d’Atlanta en décembre 2025. La mère de deux de ses enfants a été interpellée mi-janvier 2026 et placée en détention pour agression simple et obstruction à la justice. Cette affaire révèle les tensions qui opposent le couple depuis plusieurs mois autour de questions de logement et de garde. L’acteur deux fois nommé aux Oscars se retrouve ainsi au cœur d’une procédure judiciaire impliquant la cellule familiale.

Violences domestiques présumées : les accusations portées contre Riza Simpson

Les autorités policières d’Atlanta ont exécuté un mandat d’arrêt le vendredi 17 janvier 2026 au domicile appartenant à la star hollywoodienne, une propriété de type townhouse située dans la métropole géorgienne, rapporte TMZ. Selon les documents judiciaires obtenus par le média américain, l’intervention des forces de l’ordre faisait suite à une plainte déposée plusieurs semaines auparavant par le comédien. Ce dernier avait relaté aux enquêteurs un incident survenu alors qu’il demandait à son ancienne partenaire de quitter les lieux. La situation aurait alors dégénéré, Simpson réagissant de manière hostile à cette requête d’éviction avant de porter un coup au visage de l’acteur avec le poing fermé, d’après les déclarations consignées dans le rapport de police.

L’enquête a également révélé la présence des deux enfants du couple dans la résidence au moment de l’altercation présumée. Les mineurs se trouvaient à l’étage supérieur de l’habitation lorsque l’incident s’est produit. Le comédien a précisé aux autorités que sa progéniture n’avait vraisemblablement pas été témoin visuel de la scène, tout en suggérant que les enfants auraient pu percevoir les éclats de voix ou les bruits de l’affrontement. Cette dimension familiale confère une gravité particulière à l’affaire, les procureurs américains tenant généralement compte de la présence d’enfants lors d’incidents de violence domestique pour évaluer la sévérité des charges retenues.

Procédure judiciaire et charges retenues contre l’ex-compagne de l’acteur

Après son interpellation à la résidence d’Atlanta, Riza Simpson a été transférée au centre de détention municipal de la ville où elle a été officiellement incarcérée le mardi 21 janvier 2026. Outre l’accusation d’agression simple découlant directement des faits rapportés par le comédien, les autorités lui reprochent également une infraction d’obstruction à la justice. Cette charge supplémentaire serait liée à des informations erronées qu’elle aurait communiquées aux policiers lors de leur intervention, bien que les détails précis de ces déclarations n’aient pas été rendus publics. Les représentants des deux parties n’ont pour l’heure formulé aucun commentaire officiel concernant cette affaire, laissant planer une certaine incertitude quant à la suite des événements judiciaires.

Cette situation conjugale tumultueuse n’est pas la première que traverse Djimon Hounsou dans sa vie personnelle. Avant sa relation avec Simpson, l’acteur avait partagé plus de cinq années de vie commune avec le mannequin et femme d’affaires Kimora Lee Simmons, rencontrée en 2007 peu après la séparation de celle-ci d’avec le magnat du hip-hop Russell Simmons. De cette union non officialisée par le mariage est né en 2009 leur fils Kenzo Lee Hounsou, aujourd’hui âgé de seize ans. La rupture intervenue en 2012 avait donné lieu à des négociations complexes concernant la garde de l’enfant, les emplois du temps respectifs des parents et les fréquents déplacements professionnels de l’acteur entre les États-Unis et l’Afrique compliquant l’établissement d’arrangements stables.

L’issue de la présente procédure impliquant Riza Simpson pourrait influencer durablement les modalités de garde des deux enfants que le couple partage.

Du Bénin à Hollywood : le parcours exceptionnel de Djimon Hounsou

Né à Cotonou au Bénin, Djimon Hounsou a quitté son pays natal à l’âge de douze ans pour rejoindre la France aux côtés de son frère Edmond. Les premières années sur le sol européen se sont avérées particulièrement éprouvantes pour le jeune expatrié, contraint d’abandonner ses études et confronté à des périodes de grande précarité, alternant entre l’errance et la faim. Cette traversée du désert a forgé le caractère d’un homme qui allait progressivement se hisser parmi les visages les plus reconnaissables du cinéma mondial. Repéré dans les rues de Paris par un photographe de mode, il entame une carrière de mannequin avant de se tourner vers le septième art et de s’installer aux États-Unis pour poursuivre ses ambitions artistiques.

Sa percée majeure survient en 1997 avec le film historique Amistad de Steven Spielberg, où il incarne avec une intensité remarquable le chef de la rébellion d’esclaves Cinqué. Cette performance lui ouvre les portes des plus grandes productions hollywoodiennes et lui vaut une reconnaissance critique immédiate. Par la suite, ses rôles dans Blood Diamond aux côtés de Leonardo DiCaprio et dans In America lui valent deux nominations consécutives à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, en 2004 et 2007. Plus récemment, les spectateurs ont pu l’apprécier dans des blockbusters tels que les franchises Guardians of the Galaxy, Aquaman ou encore A Quiet Place. Malgré cette filmographie impressionnante, l’acteur a régulièrement dénoncé les inégalités salariales persistantes à Hollywood, déplorant devoir constamment justifier sa valeur face à des propositions financières qu’il juge insuffisantes au regard de son expérience et de son talent.