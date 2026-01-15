États-Unis : Robert Kennedy Jr. révèle les habitudes alimentaires surprenantes de Trump

Le secrétaire américain à la Santé a livré des confidences inattendues sur le régime alimentaire du président lors d’un podcast diffusé ce mardi 14 janvier 2026. Robert F. Kennedy Jr. a décrit les habitudes de Donald Trump comme les « plus déséquilibrées » de l’ensemble du cabinet, évoquant une consommation régulière de fast-food et de sodas. Ces révélations, faites sur un ton admiratif, interviennent une semaine après la publication des nouvelles directives alimentaires fédérales prônant une alimentation saine. Le secrétaire à la Santé s’est montré émerveillé par la vitalité du président malgré ces choix nutritionnels.

La franchise de Robert F. Kennedy Jr. a surpris plus d’un auditeur du podcast de Katie Miller. Interrogé sur les membres du gouvernement ayant les comportements alimentaires les plus problématiques, le responsable de la santé publique américaine n’a pas hésité à évoquer directement son supérieur hiérarchique, mais avec une pointe d’admiration dans la voix. Selon ses propos, le locataire de la Maison-Blanche consommerait quotidiennement des produits issus de chaînes de restauration rapide, accompagnés de sucreries et de boissons gazeuses light qu’il absorberait en permanence tout au long de la journée. Loin de formuler un reproche, Kennedy a semblé davantage intrigué et impressionné par la capacité du président à maintenir une énergie remarquable malgré ce régime.

Le secrétaire à la Santé a toutefois apporté une nuance importante concernant les circonstances de ces choix alimentaires, tenant visiblement à ne pas donner une image déformée des habitudes présidentielles. D’après les explications fournies par Kennedy, le président justifierait sa préférence pour les enseignes de restauration rapide lors de ses déplacements par une question de confiance envers les grandes entreprises agroalimentaires, estimant que celles-ci garantissent une certaine sécurité sanitaire lorsqu’il voyage. En revanche, dans ses résidences officielles ou privées, notamment à la Maison-Blanche et dans sa propriété floridienne, Trump bénéficierait de repas de qualité préparés par des équipes culinaires professionnelles. Kennedy a même ajouté en riant que le président serait satisfait de le voir répéter cette précision.

Alimentation et fast-food : les mises en garde des professionnels de santé

Les professionnels de la nutrition alertent depuis des décennies sur les risques associés à une consommation excessive de restauration rapide. Les repas proposés par ces établissements présentent généralement une forte densité calorique combinée à des teneurs élevées en graisses saturées, en sodium et en sucres ajoutés. Les études épidémiologiques ont établi des corrélations significatives entre la fréquentation régulière de ces enseignes et l’augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et d’obésité. Les nutritionnistes recommandent de limiter ces repas à des occasions exceptionnelles plutôt que d’en faire une habitude quotidienne. La présence d’additifs alimentaires, de conservateurs et d’exhausteurs de goût dans nombre de ces préparations soulève également des interrogations quant à leurs effets à long terme sur l’organisme. Face à ces constats scientifiques largement documentés, les autorités sanitaires de nombreux pays ont progressivement durci les réglementations encadrant ce secteur, imposant notamment l’affichage des informations nutritionnelles.

Ce qui frappe particulièrement dans les confidences de Kennedy, c’est l’émerveillement sincère qu’il exprime face à la résistance physique de Donald Trump. Le secrétaire à la Santé a comparé la constitution du président à celle d’une divinité, avouant ne pas comprendre comment il pouvait afficher une telle vitalité avec un tel régime alimentaire. Cette observation, dénuée de toute malveillance, traduit une forme de fascination pour cette robustesse que la science peine à expliquer.

Kennedy a souligné que Trump demeurait la personne la plus énergique qu’il ait jamais rencontrée, transformant ce qui aurait pu être une remarque embarrassante en un compliment appuyé sur les capacités physiques exceptionnelles du chef de l’État.

Nouvelles directives alimentaires américaines et politique nutritionnelle de l’administration Trump

Ces révélations prennent une dimension particulière dans le contexte de la publication récente des recommandations nutritionnelles fédérales pour la période 2025-2030. Kennedy et la secrétaire à l’Agriculture Brooke Rollins ont dévoilé la semaine dernière une refonte majeure de la pyramide alimentaire américaine, inversant les priorités traditionnelles pour placer les protéines animales, les produits laitiers entiers et les légumes au sommet des recommandations. Le message central de cette nouvelle politique tient en trois mots : consommer des aliments authentiques et non transformés. L’administration a notamment instauré une recommandation de zéro sucre ajouté pour les enfants de moins de dix ans et appelé à une réduction drastique des produits ultra-transformés qui représentent actuellement plus de la moitié des apports caloriques quotidiens de la population américaine.

Cette réforme nutritionnelle a suscité des réactions contrastées au sein de la communauté scientifique. Certains experts ont salué l’accent mis sur la réduction des aliments industriels et des sucres ajoutés, considérant cette orientation comme une avancée significative pour la santé publique. D’autres voix se sont montrées plus critiques, notamment concernant la promotion des graisses saturées et l’augmentation des apports protéiques recommandés, estimant que ces préconisations s’écartaient des consensus scientifiques établis. L’Association médicale américaine a néanmoins accueilli favorablement ces nouvelles lignes directrices, soulignant leur pertinence dans la lutte contre les maladies chroniques liées à l’alimentation qui affectent désormais plus de la moitié des adultes du pays.

Le décalage entre les préconisations officielles portées par Kennedy et les pratiques alimentaires du président qu’il décrit avec une candeur bienveillante offre un moment de légèreté dans le débat sur la santé publique. Cette transparence inattendue du secrétaire à la Santé humanise la relation entre les deux hommes et rappelle que même les plus hauts responsables politiques conservent des habitudes personnelles qui échappent parfois aux recommandations qu’ils promeuvent.