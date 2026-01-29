Face à Washington, l'Iran annonce des manœuvres navales avec ses alliés russe et chinois

Les relations entre Téhéran et Washington traversent une phase particulièrement critique. Donald Trump a récemment multiplié les avertissements à l’encontre du régime iranien, affirmant sur Truth Social que « le temps est compté » pour les dirigeants de la République islamique. Cette escalade verbale s’accompagne d’un déploiement militaire américain massif dans la région du Golfe. Selon le Washington Post citant un responsable américain, des navires de guerre ont été positionnés près du détroit d’Ormuz et en Méditerranée orientale, tandis que des renforts continuent d’affluer. Face à cette pression croissante, Téhéran répond en mobilisant ses partenaires orientaux.

La marine iranienne annonce des exercices conjoints avec la Russie et la Chine en mer d’Oman

Selon des sources iraniennes citées par Al Jazeera ce 29 janvier 2026, la marine iranienne conduira des exercices avec la Russie et la Chine dans la mer d’Oman et l’océan Indien au cours des prochains jours. Cette annonce survient alors que le vice-président iranien a déclaré que « l’Iran doit se préparer à la guerre », reflétant la gravité avec laquelle les autorités de Téhéran perçoivent les menaces émanant de la Maison Blanche.

L’ambassadeur iranien en Égypte a également haussé le ton lors d’une intervention sur Sky News Arabia, avertissant que les bases militaires, flottes et navires américains se trouveraient « à portée de l’Iran » en cas d’attaque. Ces déclarations témoignent de la volonté de Téhéran d’afficher sa capacité de riposte face aux pressions américaines.

Le président Pezeshkian privilégie la voie diplomatique avec le Qatar et le Pakistan

Masoud Pezeshkian, le président iranien, a toutefois adopté un ton plus mesuré. Lors de deux conversations téléphoniques avec l’émir du Qatar et le président du Pakistan, il a confirmé que l’Iran n’avait jamais déclenché de guerre et ne souhaitait pas le conflit. Cette position traduit la volonté de Téhéran de maintenir ouvertes les voies diplomatiques avec ses voisins régionaux, tout en démontrant sa capacité de réponse militaire.

Les exercices navals Iran – Russie – Chine constituent désormais un rendez-vous régulier dans les eaux stratégiques du golfe d’Oman. Les dernières manœuvres de ce type, baptisées « Ceinture de sécurité maritime 2025« , s’étaient déroulées en mars dernier près du port iranien de Chabahar, rassemblant une quinzaine de navires de combat et des observateurs de plusieurs pays dont le Pakistan, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Cette nouvelle démonstration de force trilatérale intervient alors que les négociations sur le programme nucléaire iranien demeurent au point mort. Les trois puissances entendent ainsi réaffirmer leur coopération militaire dans une zone maritime par laquelle transite plus d’un quart du commerce pétrolier mondial.