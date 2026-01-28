Trump menace l'Iran : « Le temps est compté »

Donald Trump a accentué mercredi la pression sur l’Iran au sujet du dossier nucléaire. En effet, le chef de l’État a adressé un message direct à l’attention de Téhéran et au régime des Mollahs, affirmant que leur marge de manœuvre se réduisait petit à petit. Concrètement, il a laissé entendre qu’une action militaire américaine pourrait avoir lieu dans les jours à venir.

Mais que souhaite Donald Trump ? Qu’un accord soit rapidement signé sur la question du nucléaire. Il a ainsi averti Téhéran, expliquant que si Washington et l’Iran n’arrivaient pas à se mettre d’accord, alors des frappes d’une ampleur supérieure à celles menées en juin dernier contre des installations nucléaires iraniennes auront lieu.

Donald Trump se montre à nouveau menaçant contre l’Iran

C’est via son réseau social, Truth Social, que Donald Trump a appelé les dirigeants iraniens à prendre ses menaces au sérieux et à se montrer davantage ouvert au dialogue. Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions diplomatiques, marqué par des échanges de menaces et une démonstration de force militaire dans la région.

Publicité

En effet, Washington a dépêché dans les eaux du golfe Persique, le porte-avions Abraham Lincoln et plusieurs bâtiments d’escorte. Une annonce qui démontre la toute la volonté américaine de forcer la main à Téhéran, qui se remet peu à peu des tensions qui ont secoué le pays et qui ont failli faire tomber le régime.

Téhéran accuse Washington de tentative de déstabilisation

L’Iran accuse d’ailleurs Washington d’être derrière les émeutes qui auraient fait, selon les décomptes, entre 3 et 30 000 décès à travers le pays. Des manifestations plus ou moins soutenues par le gouvernement américain, qui a surtout appelé Téhéran à de la retenue dans sa façon de gérer ces tensions sociales. Des appels au calme qui ne sont pas du tout passé auprès des autorités iraniennes et qui participent par ailleurs à maintenir le climat de tensions actuel au Moyen-Orient.