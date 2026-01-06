Face aux USA, Museveni vante la puissance terrestre de l'armée ougandaise

Les États-Unis possèdent l’une des armées les plus avancées au monde, combinant technologie de pointe, forces aériennes et navales sophistiquées, et capacité de projection globale. Leur supériorité est largement reconnue, mais le président ougandais Yoweri Museveni a récemment souligné que la terre ferme représente un terrain où les forces américaines ne détiennent pas un avantage automatique.

Capacité de défense terrestre de l’Ouganda

Le 4 janvier, à Kampala, lors d’un forum jeunesse animé par sa fille Natasha Museveni, le président a souligné que l’armée ougandaise possède les compétences et l’expérience nécessaires pour assurer la défense du pays sur son propre territoire. Il a précisé que, si les forces américaines sont très performantes dans les opérations à distance ou dans des combats sans affrontement direct, la situation change dès qu’il s’agit de lutter sur le terrain. Selon lui, la connaissance locale et l’expérience des soldats ougandais constituent un avantage décisif, et le pays dispose de la puissance de feu et du savoir-faire pour faire face à une attaque rapprochée.

Limites des opérations américaines sur la terre ferme

Le président a aussi évoqué les différents types d’opérations menées par les forces américaines, qu’elles se déroulent sur terre, sur mer, dans les airs ou depuis l’espace. Il a souligné que cette capacité à intervenir dans plusieurs dimensions constitue un avantage lorsqu’il s’agit de combats à distance, mais qu’une offensive directe sur le sol ougandais représenterait un risque important pour les troupes étrangères. Selon Museveni, l’efficacité des Américains diminue dès qu’un affrontement rapproché est nécessaire, contrairement à leurs interventions aériennes ou navales, où la distance limite les dangers.

En soulignant la capacité de l’armée ougandaise, le président a insisté sur le rôle crucial de la préparation, de l’expérience et de la stratégie dans la protection du pays. Il a rappelé que, même face à une armée technologiquement avancée comme celle des États-Unis, la connaissance du terrain et la maîtrise locale restent des éléments essentiels pour assurer la sécurité nationale.