Armées : les USA se dotent d'une nouvelle unité spéciale

Alors que l’intelligence artificielle révolutionne les usages et les habitudes des particuliers, celle-ci s’apprête également à avoir un intérêt d’ordre militaire. À ce titre, l’armée US a confirmé vouloir moderniser ses équipes, annonçant par la même occasion, la création d’une équipe de spécialiste de l’intelligence artificielle.

Plus spécifiquement, c’est à la fin de cette année 2025 que l’US Army a annoncé le lancement d’un cursus, destiné à former de nouveaux experts en intelligence artificielle ainsi qu’en machine learning. Cette formation permettra de créer un nouveau type de militaires, tout en entâmant une phase de transformation absolument essentielle pour les États-Unis.

Le 49B, une nouvelle équipe de spécialistes en IA

Cette spécialité, baptisée 49B AI/ML Officer, repose sur le transfert volontaire de militaires. Dès janvier 2026, celle-ci sera donc ouverte. Les profils retenus pourront ensuite changer de spécialité et se spécialiser, uniquement, sur les questions associées à l’intelligence artificielle. Une nécessité, alors que le visage de la guerre évolu, avec des usages de technologies de plus en plus complexes.

Les officies retenus au sein de la 49B ne vont rien créer d’eux-memes. Ils vont s’appuyer sur des usages déjà existants, afin d’assurer et d’optimiser le déploiement mais aussi la maintenant et la sécurisation des outils, des équipements et des hommes à disposition. Leurs missions devraient, en ce sens, couvrir un très large spectre de domaines et d’activité, allant de la logistique au développement de systèmes autonomes.

L’armée américaine ne souhaite pas perdre de temps

Pour gagner du temps toutefois, l’armée privilégie les profils de candidats avec certaines compétences en data science et autres disciplines techniques. L’objectif est de réduire les délais de montée en puissance pour gagner en opérabilité et se montrer efficace, le plus rapidement possible, l’objectif étant également de ne pas se faire distancer dans cettez course effreinée, alors que la Chine notamment, développe et modernise aussi son armée à vitesse grand V.