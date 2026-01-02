Fête du vodun au Bénin : de la journée unique à un format élargi

La célébration de la fête des religions traditionnelles connaît une évolution majeure au Bénin. À compter de cette année, le cadre légal et organisationnel de la fête du vodun entre dans une nouvelle phase, marquée par un élargissement inédit de sa durée et une redéfinition de ses repères calendaires.

Dans un communiqué rendu public, le ministre du Travail et de la Fonction publique rappelle que, conformément aux dispositions de la loi n° 2024-32 du 02 septembre 2024 fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin, les journées des jeudi 08 et vendredi 09 janvier 2026 sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national. Le jeudi précédent ces dates bénéficie également du même statut, conformément au texte en vigueur.

Ce dispositif consacre un changement de fond. Longtemps célébrée exclusivement le 10 janvier, la fête du vodun ne se limite désormais plus à une seule journée. Le nouveau concept institue une période de célébration étendue, offrant aux fidèles et aux communautés concernées un cadre de quatre jours pour les rites, les manifestations culturelles et les moments de recueillement.

Cette évolution ne relève pas d’une décision isolée. Elle s’inscrit dans une réflexion engagée depuis plusieurs mois au sein des instances gouvernementales et des autorités traditionnelles. Le professeur Mahougnon Kakpo, président du Comité des rites vodun, avait déjà évoqué cette orientation lors de précédentes prises de parole publiques. À l’occasion de la conférence de presse marquant le lancement des festivités des « Vodun Days », le 8 janvier 2024, il avait souligné la nécessité d’adapter le calendrier à l’importance spirituelle et culturelle de la célébration.

Selon lui, l’expérience d’un élargissement progressif, amorcée autour des 9 et 10 janvier, devait servir de base à une réforme plus structurante. Il n’excluait pas, à terme, l’instauration d’un jour supplémentaire de repos après la date symbolique du 10 janvier, à l’image des fêtes chrétiennes telles que Pâques ou la Pentecôte. Une réflexion qui a visiblement trouvé un prolongement concret dans la loi adoptée en septembre 2024.