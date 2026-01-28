Fortunes : Jeff Bezos remonte dans le top 3 mondial de Forbes

Alors qu’il avait disparu du Top 3 des personnalités les plus riches du monde, Jeff Bezos vient d’effectuer un retour remarqué. Le fondateur d’Amazon devance à nouveau Sergey Brin, cofondateur de Google, après une séance boursière favorable au géant du commerce en ligne.

Aujourd’hui, Jeff Bezos jouit donc d’une fortune estimée à 254 milliards de dollars. Sergey Brin, cofondateur d’Alphabet, la maison-mère de Google, est lui, assis sur une fortune estimée par Forbes, à 253 milliards de dollars. Les deux hommes sont loin d’Elon Musk, dont la fortune elle, est estimée à plus de 775 milliards de dollars.

Un milliard de dollars de différence entre les deux hommes

Une hausse qui s’explique par l’annonce selon laquelle un réajustement stratégique allait être mise en place, autour des activités physiques de l’entreprise. L’action a ainsi progressé de 2,4% en quelques heures soit 1,8 point de % de plus qu’Alphabet qui progressait, dans même temps, de 0,6%.

Concrètement, Amazon a annoncé la la fermeture de ses magasins Amazon Go et Fresh. L’idée est désormais d’uniquement se focaliser sur la marque Whole Foods Market et la livraison dans le jour même, de commandes de courses et endrées alimentaires, placées en ligne.

Amazon revoit sa stratégie

Dans le même temps, Amazon espère ouvrir une centaine de magasin Whole Foods d’ici aux prochaines années, aux USA. Les enseinges Go et Fresh devraient d’ailleurs, pour certaines tout du moins, être converties sous cette enseigne amenée à jouer un rôle disruptif dans l’univers des super et hyper-marchés.

La puissance du réseau logistique Amazon devrait lui permettre de facilement réussir à s’implacer et à faire face à certains concurrents de tailles, comme Tesco ou Walmart. Un mouvement plutôt bien accueilli par Wall Street donc, Amazon souhaitant mieux cibler ses opérations. Une stratégie jugée plus cohérente avec ses investissements passés dans les infrastructures et la distribution rapide.