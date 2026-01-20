France : furieux, Trump veut imposer 200% de droits de douane sur les vins et champagnes

Il y a quelquesjours, Donald Trump brandissait, à nouveau, la menace de droits de douane, cette fois-ci à l’encontre de huit nations européennes, dont la France. Des droits de douane de 10% dès février, revalorisables à 25%. La raison ? Ces pays se refusent à accepter que les USA s’emparent du Groenland.

Mais la France, comme le reste de l’Union européenne semble vouloir se mettre en ordre de marche. Plutôt que de céder aux avertissements américains, l’Union européenne a choisi le pragmatisme. Elle agit avec prudence mais entend bien se faire respecter, quitte à froisser Donald Trump.

L’uNion européenne ne lâchera rien sur le Groenland

Cette situation semble d’ailleurs agaçer l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche. En effet, ce dernier aurait, selon certains médias, spécifiquement ciblé la France comme rempart à sa politique expansionniste. Il aurait ainsi l’intention d’appliquer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français. Une nouvelle menace à l’endroit de Paris, alors que les désaccords sont de plus en plus nombreux.

Dans le même temps, la France a été invitée à rejoindre la nouvelle organisation voulue par les USA, qui affichent pourtant leur volonté d’y mettre fin, baptisée “Conseil de paix”. Celle-ci est perçue comme étant largement pro-américaine. Un refuse qui s’inscrit donc dans cette nouvelle période de tensions entre Paris et Washington, autrefois proches alliés et qui semble avoir passablement irrité l’administration américaine.

Trump accentue la pression, ciblant notamment Paris

Washington, de son côté, continue d’accentuer la pression. Le président américain a assuré que les européens finiraient par se rendre à l’évidence. Et si l’option militaire ne semble, à l’heure actuelle, pas sur la table, la guerre économique est bien engagée entre les États-Unis et l’Europe. En effet, si ces droits de douane étaient appliqués, les exportateurs français pourraient être lourdement touchés, notamment dans le secteur viticole alors qu’elle soufre djéà énormément.