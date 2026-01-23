France : l'assemblée se fracture sur la question des frères musulmans

Le 22 janvier, les députés français ont adopté un texte de loi, visant à classer les Frères musulmans, sur la liste des organisations terroristes. Ce texte, qui est en fait une résolution européenne, est avant tout symbolique. Il n’est pas contraignant vise à interpeller la Commission européenne, de façon à ce qu’elle intervienne au niveau du continent.

Les débats auront duré près de cinq heures. Des échanges parfois durs et enflammés, notamment entre les députés de Droite (Les Républicains, Rassemblement National) et les députés de Gauche (La France Insoumise). Débats qui ont ensuite donné lieu à un vote. Résultat, l’hémyclicle a adopté cette résolution par 157 voix pour et 101 contre.

La France place les Frères musulmans sur sa liste des organisations terroristes

Certaines déclarations ont été tellement vives que la présidence de séance a dû intervenir afin de rappeler le rêglement et invité l’ensemble des élus à discuter, dans le calme. Le débat a finalement pu se poursuivre et tout le monde a été en capacité de partager ses vues ou son opinion sur ce texte.

Ce texte a pour ambition à faire changer les choses, côté européen. En effet, l’objectif est démontrer que la France a la volonté de lutter contre les phénomènes de radicalisation, de séparatisme et d’influence idéologique. La Droite républicaine, satisfaite après le vote du texte a par ailleurs appelé à ce que l’action se poursuive, avec en ligne de mire, la Commission européenne et Bruxelles.

La Commission européenne, invitée à se saisir du sujet

Car ce vote oblige la Commission européenne à examiné la possiblité d’inscrire les Frères musulmans sur la liste des organisations terroristes, à l’échelle européenne. La décision finale relève des institutions européennes et nécessite l’accord des États membres. Ce vote, non contraignant est toutefois symbolique et pourrait avoir des répercussions à une échelle bien plus importante.