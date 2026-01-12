France : le député RN Antoine Villedieu retrouvé blessé et désorienté dans les rues de Vesoul

Dimanche 11 janvier au matin, les forces de l’ordre ont secouru Antoine Villedieu, député du Rassemblement National pour la première circonscription de Haute-Saône, dans une rue du centre-ville de Vesoul. L’élu, qui présentait une plaie crânienne avec saignement actif, se trouvait dans un état de confusion nécessitant une intervention médicale urgente. Les circonstances exactes de cet incident demeurent floues, tandis que le parquet de Vesoul a ouvert une enquête pour déterminer l’origine de cette blessure.

Les secours ont découvert le parlementaire en situation de détresse dans une artère proche de sa permanence parlementaire située rue du Commandant Girardot. Le quadragénaire affichait des signes évidents de traumatisme crânien accompagnés d’une importante désorientation. Face à son agitation, plusieurs agents ont dû procéder à son immobilisation avant d’organiser son transfert vers l’établissement hospitalier vésulien. Malgré la gravité apparente de la situation, son pronostic vital n’a jamais été engagé et il a pu regagner son domicile dans la journée.

Un ancien champion de MMA devenu figure politique du département

Né à Lure en mars 1989, Antoine Villedieu incarne un parcours atypique dans le paysage politique français. Après avoir obtenu un brevet de technicien supérieur dans le secteur immobilier, il s’est d’abord montré dans l’univers des sports de combat. Sa carrière de boxeur professionnel l’a conduit à décrocher deux titres mondiaux en arts martiaux mixtes, une discipline exigeante qui forge une résistance physique et mentale exceptionnelle. Cette première vie sportive a forgé la stature imposante de cet homme reconnu pour sa force physique.

Reconverti dans les forces de l’ordre, il a exercé comme fonctionnaire de police successivement en Seine-Saint-Denis puis dans le Doubs, à Besançon. Cette expérience sur le terrain lui a permis de développer une connaissance concrète des problématiques sécuritaires, qu’il a ensuite mise au service de son engagement syndical en devenant porte-parole national de la Fédération professionnelle indépendante de la police. Son ancrage dans le monde policier a naturellement orienté ses positions politiques vers les questions de sécurité et de soutien aux forces de l’ordre.

Investigation en cours sur les circonstances de l’incident

Les enquêteurs explorent actuellement plusieurs pistes pour éclaircir les événements survenus dans la nuit de samedi à dimanche. Deux hypothèses principales retiennent l’attention des autorités judiciaires : celle d’un traumatisme accidentel auto-infligé ou celle d’une agression perpétrée par un tiers. L’exploitation des caméras de vidéosurveillance déployées dans le centre-ville pourrait apporter des éléments déterminants dans les prochains jours. Le ministère public a programmé une audition complémentaire du député pour recueillir sa version détaillée des faits, une fois son état de santé pleinement rétabli.

Selon les premières déclarations qu’il aurait formulées après avoir retrouvé sa lucidité en milieu de journée dominicale, l’élu traverserait une période difficile sur le plan personnel. Ces difficultés auraient conduit à une consommation importante de substances médicamenteuses, élément qui pourrait éclairer les circonstances de cet épisode. Son épouse, convoquée par les enquêteurs, aurait évoqué une altercation survenue la semaine précédente ayant entraîné une légère blessure au bras, sans toutefois souhaiter déposer plainte.

Élu pour la première fois en juin 2022 avec plus de 54 % des suffrages face à la députée sortante de la majorité présidentielle, puis confirmé lors des législatives de 2024, Antoine Villedieu siège actuellement à la Commission des lois constitutionnelles. Son parcours politique témoigne d’une progression rapide au sein du Rassemblement National dans ce territoire rural de Haute-Saône. Les tentatives de contact avec son cabinet parlementaire sont demeurées sans réponse, aucune communication officielle n’ayant été diffusée par son entourage politique dans l’immédiat.