Depuis plusieurs décennies, la France et la République centrafricaine entretiennent des liens diplomatiques et économiques étroits, marqués par des périodes de collaboration et de tensions. Après l’indépendance centrafricaine en 1960, Paris a soutenu le développement institutionnel et humanitaire du pays, tout en restant présente dans les secteurs stratégiques. Cependant, la relation a parfois été compliquée par des désaccords politiques et des perceptions divergentes sur la souveraineté nationale, laissant place à des phases de dialogue intense et de négociations pour définir des priorités communes.

Feuille de route et respect de la souveraineté centrafricaine

Le président Faustin-Archange Touadéra a affirmé dans une interview accordée à l’agence TASS que les relations avec la France seraient désormais guidées par les intérêts centrafricains. Il a rappelé que les liens bilatéraux avaient parfois été difficiles et ponctués de malentendus, mais qu’une feuille de route avait été définie avec Emmanuel Macron pour encadrer la coopération. Cette démarche vise à organiser clairement les domaines de collaboration tout en préservant la souveraineté nationale. Même face à des désaccords ou des difficultés, la République centrafricaine se donne pour principe de prendre des décisions en accord avec ses propres priorités.

Touadéra a également souligné que cette coopération ne se limite pas à un simple partenariat diplomatique, mais constitue un engagement actif pour protéger l’autonomie du pays, en permettant à la RCA de sélectionner les projets et partenariats qui répondent aux besoins concrets de sa population et de décider de la manière dont ses relations économiques, administratives et sécuritaires avec la France seront conduites.

Relations centrées sur des intérêts partagés

L’accent mis sur les intérêts centrafricains pourrait se traduire par une collaboration plus ciblée et pragmatique dans plusieurs secteurs clés. La priorité reste de s’assurer que les décisions conjointes servent le bien-être du pays et renforcent ses capacités internes. Cette approche permet de maintenir un dialogue constructif avec la France tout en affirmant la capacité de la RCA à définir ses propres choix politiques et économiques.

Le président Touadéra a ainsi insisté sur la nécessité que toute action commune se fasse dans le cadre des intérêts centrafricains, garantissant que la souveraineté reste un principe central de la relation. Si la feuille de route convenue avec Paris est appliquée, elle pourrait offrir à la RCA un cadre plus clair pour orienter les partenariats et renforcer sa capacité à gérer ses affaires selon ses propres intérêts.