France : Trump dévoile un message privé de Macron proposant d'inviter la Russie en marge d'un G7 à Paris

Le président américain Donald Trump a publié ce mardi 20 janvier sur son réseau Truth Social des captures d’écran d’une conversation privée avec son homologue français Emmanuel Macron. Dans ce message, dont l’authenticité a été confirmée par l’Élysée, le chef de l’État français propose l’organisation d’une réunion du G7 à Paris dès jeudi, avec une invitation adressée à la Russie en marge des discussions. Cette initiative marque une évolution notable dans la diplomatie française, alors que les relations transatlantiques traversent une période de tensions autour des ambitions territoriales américaines sur le Groenland.

La divulgation de correspondances diplomatiques confidentielles est devenue une pratique récurrente pour le locataire de la Maison-Blanche, qui n’hésite plus à rendre publics ses échanges avec les dirigeants étrangers. Cette fois, c’est le président français qui se retrouve exposé, ses propositions diplomatiques étalées aux yeux du monde entier sur le réseau social favori du milliardaire républicain. L’entourage d’Emmanuel Macron n’a pas cherché à démentir, confirmant auprès de TF1-LCI la véracité intégrale du message. Plus encore, la présidence française a choisi d’assumer pleinement cette communication : « Le président français en public comme en privé défend la même ligne », a fait savoir l’Élysée, transformant ainsi une potentielle embarrassante fuite en démonstration de cohérence diplomatique.

Emmanuel Macron propose un sommet du G7 avec la Russie après Davos

Le contenu du message révélé par Donald Trump témoigne d’une volonté française de maintenir des canaux de dialogue ouverts sur plusieurs fronts simultanément. Le président français y affirme une convergence totale avec Washington concernant la situation en Syrie et évoque la possibilité de « faire de grandes choses » ensemble sur le dossier iranien. Ces points d’accord apparent contrastent toutefois avec une incompréhension clairement exprimée au sujet des visées américaines sur le territoire groenlandais, Macron écrivant sans détour qu’il ne saisit pas les intentions de son interlocuteur dans ce dossier. La proposition centrale du message concerne l’organisation d’un sommet du G7 à Paris, programmé pour le jeudi suivant le Forum économique mondial de Davos, avec une architecture diplomatique audacieuse prévoyant la présence de l’Ukraine, du Danemark, de la Syrie et de la Russie en marge des travaux officiels.

Publicité

Cette ouverture vers Moscou constitue un tournant remarquable au regard des positions françaises exprimées ces dernières années. En mars 2025, lors d’une allocution solennelle aux Français, Emmanuel Macron avait qualifié la Russie de « menace pour la France et pour l’Europe », interrogeant publiquement sur la capacité de Vladimir Poutine à s’arrêter aux frontières ukrainiennes. Le chef de l’État avait alors plaidé pour un renforcement considérable de l’indépendance militaire européenne, annonçant des investissements supplémentaires dans la défense et ouvrant même le débat sur l’extension de la dissuasion nucléaire française aux alliés du continent. Cette rhétorique martiale, qui faisait écho aux inquiétudes suscitées par le retour de Donald Trump à la présidence américaine, semble aujourd’hui céder la place à une approche plus pragmatique, où le dialogue avec Moscou redevient envisageable dans un cadre multilatéral.

Relations franco-américaines : tensions sur le Groenland et refus français du Conseil de la paix

La publication de ces échanges privés intervient dans un climat particulièrement tendu entre Paris et Washington. La France a décliné l’invitation américaine à participer au « Conseil de la paix » pour Gaza, une nouvelle instance souhaitée par l’administration Trump pour traiter de la situation au Proche-Orient. Ce refus a manifestement irrité le président américain, qui a choisi de riposter en exposant les communications confidentielles de son homologue français. Par ailleurs, les menaces de droits de douane de 200 % sur les vins et champagnes français brandies récemment par Washington ajoutent une dimension économique aux frictions diplomatiques actuelles. La question du Groenland cristallise également les désaccords, Trump ayant annoncé son intention d’imposer des tarifs douaniers de 10 % à plusieurs pays européens, dont la France, tant qu’un accord sur le transfert du territoire autonome danois aux États-Unis n’aura pas été conclu.

Face à cette offensive médiatique, l’Élysée a choisi une stratégie de transparence assumée plutôt que de repli défensif. La présidence française rappelle que le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, notamment concernant le Groenland, demeure une position non négociable pour Paris. Dans le même temps, la France réaffirme son engagement en tant que membre de l’OTAN pour la sécurité de la région arctique, tout en poursuivant sa coopération avec Washington sur les dossiers syrien et iranien. Cette posture d’équilibriste illustre la complexité de la relation franco-américaine actuelle, où les points de convergence coexistent avec des divergences profondes sur la conception même de l’ordre international.

Diplomatie française : entre fermeté européenne et ouverture au dialogue avec Moscou

L’initiative française de réintégrer la Russie dans un format de discussion, même périphérique au G7, représente une première depuis l’exclusion de Moscou du G8 en 2014, consécutive à l’annexion de la Crimée. Cette proposition survient alors que la guerre en Ukraine approche de sa quatrième année et que les perspectives de négociations demeurent incertaines. Emmanuel Macron semble ainsi vouloir utiliser la présidence française du G7 comme un levier pour relancer les canaux diplomatiques, quitte à bousculer les positions européennes traditionnelles sur l’isolement de la Russie. La réponse de Donald Trump à cette proposition n’apparaît pas dans les captures d’écran publiées, laissant planer le doute sur l’accueil réservé par Washington à cette ouverture.

Cette séquence diplomatique révèle les repositionnements en cours sur la scène internationale, où les alliances traditionnelles se reconfigurent sous la pression des événements. La France tente manifestement de préserver sa capacité d’influence en maintenant des liens avec toutes les parties, au risque de s’exposer aux critiques de ses partenaires européens les plus fermes vis-à-vis de Moscou. L’avenir dira si cette stratégie d’ouverture prudente permettra de débloquer les impasses actuelles ou si elle contribuera à fragiliser davantage la cohésion occidentale face aux défis géopolitiques contemporains.