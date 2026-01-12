France : Une femme sauvée in extremis lors d'une tentative d'immolation dans une station-service

Un drame a été évité de justesse ce dimanche 11 janvier à Péronne, dans la Somme, où une femme de 46 ans a tenté de s’immoler par le feu à la station-service d’un supermarché Leclerc. Grâce à l’intervention rapide et courageuse d’une passante et d’un gendarme réserviste, la victime a pu être sauvée des flammes, évitant ainsi une issue tragique dans un lieu public particulièrement vulnérable aux incendies.

Les faits se sont déroulés peu après 16 heures sur le parvis de la station-service du magasin Leclerc de Péronne. La quadragénaire a volontairement mis le feu à ses jambes dans un geste désespéré d’autodestruction. Face à cette situation d’urgence absolue, une passante présente sur les lieux a immédiatement contacté les services de secours. Suivant scrupuleusement les instructions d’un pompier qui la guidait au téléphone, cette témoin a réagi avec sang-froid en étouffant les flammes à l’aide de sa propre veste. Son action déterminante a permis de maîtriser le feu qui consumait la victime, empêchant ainsi que les brûlures ne se propagent davantage sur son corps.

Mobilisation citoyenne face au danger imminent

L’intervention n’a pas été solitaire. Rapidement, un second civil s’est joint à la première intervenante pour achever d’éteindre les dernières fumées qui émanaient encore du corps de la femme. Ensemble, ils ont roulé la victime au sol, technique recommandée en cas d’embrasement d’une personne. Pendant ce temps, un gendarme réserviste qui se trouvait également sur place a pris en charge un autre danger imminent : le véhicule de la femme avait commencé à prendre feu, menaçant de transformer la scène en catastrophe généralisée. Avec le réflexe d’un professionnel, il a saisi l’extincteur de la station-service pour maîtriser les flammes qui léchaient l’automobile.

Conscient du risque d’explosion que représentait un véhicule en feu sous l’auvent d’une station-service, le gendarme a également poussé la voiture hors de cette zone critique, écartant définitivement la menace d’un embrasement des réservoirs de carburant. Cette succession d’actions coordonnées, bien que spontanées, a démontré une remarquable capacité de réaction collective face à une situation extrêmement périlleuse. Les stations-service demeurent des lieux à haut risque où la moindre flamme peut déclencher une catastrophe majeure, rendant d’autant plus exceptionnelle la bravoure dont ont fait preuve ces sauveteurs improvisés.

Les gestes suicidaires dans l’espace public : un phénomène préoccupant

Les tentatives d’immolation par le feu dans des lieux publics, bien que relativement rares en France, soulèvent d’importantes questions de santé publique et de sécurité. Ces actes désespérés surviennent généralement dans un contexte de détresse psychologique profonde, nécessitant une prise en charge spécialisée immédiate. Les autorités sanitaires françaises ont renforcé ces dernières années les dispositifs de prévention du suicide, incluant des numéros d’écoute gratuits et des unités mobiles d’intervention psychiatrique. Lorsque de tels drames se produisent dans des infrastructures commerciales comme les stations-service, ils exposent non seulement la personne en détresse mais également l’ensemble des clients et employés présents à des risques considérables d’incendie ou d’explosion.

L’état de santé actuel de la femme secourue n’a pas été communiqué par les autorités, mais elle a vraisemblablement été transportée vers un centre hospitalier spécialisé dans la prise en charge des grands brûlés. Ces structures médicales disposent d’unités hautement équipées pour traiter les lésions cutanées graves et les complications respiratoires liées à l’inhalation de fumées. Au-delà des séquelles physiques, un suivi psychologique prolongé sera indispensable pour accompagner la victime dans sa reconstruction.