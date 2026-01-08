France - USA : pourquoi Trump menace Macron, on vous explique

Il y a quelques jours, Donald Trump se moquait ouvertement d’Emmanuel Macron, affirmant avoir obtenu de lui un accord oral, selon lequel la France augmenterait de 200% environ le prix des médicaments, sous peine de devoir imposer des tarifs commerciaux. Une information depuis, balayée d’un revers de la main par l’Élysée.

En effet, le gouvernement français a affirmé que tout cela était faux, invitant par ailleurs à vérifier la courbe des prix des médicaments et traitements en pharmacie. Celle-ci est relativement stable. L’Élysée en a profité pour rappeler que le prix des médicaments n’était absolument pas déterminé par le gouvernement.

Mais pourquoi une telle affirmation de Washington ? Concrètement, le président Trump espère accentuer la pression sur ses partenaires européens, dans l’espoir de faire baisser le coût des médicaments aux États-Unis. En augmentant le prix de vente des traitements en Europe, les industriels pourraient, dès lors, peu à peu diminuer les pris de vente aux USA, sans rogner leurs marges.

Washington accentue la pression sur l’Europe

Pour parvenir à ses fins, le président Trump a rappelé une réalité chiffrée. En effet, le marché américain représente environ 45% du chiffre d’affaires mondial des laboratoires, contre 2,8% pour la France. Du point de vue purement commercial, la demande de l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche tient donc la route.

Cependant, en France, la fixation des prix des médicaments ne relève pas du marché libre. Elle dépend de négociations menées par le Comité économique des produits de santé, sous l’autorité du ministère de la Santé. Les prix sont notamment déterminés sur la base d’échanges et de négociations principalement effectués lors des débats afin de faire voter les lois de financement de la Sécurité sociale.

La santé, un enjeu économique et politique

Difficile donc, d’imaginer les tarifs baisser sous peu, tout du moins en France. Cependant, cette demande démontre toute la volonté américaine de privilégier le marché domestique, en faisant fi des volontées internationales… À quelques mois des midterms, la santé devient donc un enjeu politique et économique absolument essentiel pour le gouvernement américain.