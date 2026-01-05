Guinée : Le Bénin salue l’élection de Mamady Doumbouya

Le Gouvernement de la République du Bénin a officiellement réagi à la décision de la Cour suprême de la République de Guinée confirmant les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Cette décision consacre la victoire du Général Mamady Doumbouya, désormais élu Président de la République de Guinée.

Dans un communiqué rendu public le 5 janvier 2026, les autorités béninoises ont pris acte de cette étape majeure du processus électoral guinéen. À cette occasion, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, a adressé ses félicitations au nouveau chef de l’État guinéen, tout en lui formulant des vœux de plein succès dans l’exercice de ses fonctions.

Le message du chef de l’État béninois souligne l’importance de cette investiture pour la consolidation de la paix, de la stabilité institutionnelle et de la prospérité en Guinée. Il s’inscrit également dans une dynamique de reconnaissance des efforts engagés en vue de la restauration de l’ordre constitutionnel dans le pays.

Par ailleurs, le Gouvernement béninois a exprimé sa satisfaction face à cette évolution politique qu’il qualifie d’étape significative pour la Guinée. Il a réaffirmé sa disponibilité à renforcer, dans un climat de confiance et de fraternité, les relations historiques d’amitié, de coopération et de solidarité entre Cotonou et Conakry.