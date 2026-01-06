Immigration en Europe : le Maghreb et l’Italie se coordonnent pour 2026

Le Maghreb occupe une place centrale dans les routes migratoires reliant l’Afrique subsaharienne à l’Europe. Sa position géographique, à proximité immédiate des côtes européennes, en fait un point de passage majeur pour des personnes cherchant à rejoindre le continent par voie maritime ou terrestre. Cette réalité structure les échanges entre les pays du nord de l’Afrique et les États européens riverains de la Méditerranée, en particulier l’Italie, régulièrement confrontée à l’arrivée de migrants sur ses côtes méridionales. Ces dernières années, cette situation a conduit à une multiplication des contacts diplomatiques et techniques afin d’adapter les dispositifs de gestion des flux migratoires.

Dans ce cadre, une réunion s’est tenue fin décembre à Alger entre des représentants de l’Italie, de l’Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Les discussions ont porté sur la coordination des politiques migratoires en prévision de l’entrée en application, en 2026, de nouvelles règles européennes en matière de migration et d’asile.

Italie, Algérie, Tunisie et Libye autour des retours volontaires des migrants

Les échanges ont abouti à un accord de principe sur la mise en place d’un mécanisme commun consacré aux retours volontaires de migrants en situation irrégulière. Les participants ont acté la création d’un comité de coordination chargé d’organiser ce dispositif et d’en définir les modalités pratiques. L’objectif affiché consiste à structurer des procédures communes, notamment pour l’identification des personnes concernées et l’organisation logistique des retours vers les pays d’origine.

Les autorités présentes ont également évoqué la nécessité d’un partage d’informations plus régulier entre administrations, ainsi que le recours à des outils techniques communs. Selon les éléments communiqués, cette coopération doit s’appuyer sur les normes internationales existantes et intégrer un accompagnement à la réintégration pour les migrants concernés, sans qu’aucun calendrier opérationnel précis n’ait été rendu public à ce stade.

Coordination migratoire Maghreb–Italie face aux règles européennes de 2026

Cette initiative intervient alors que l’Union européenne prévoit l’application progressive de nouvelles règles migratoires à partir de 2026, notamment en matière de gestion des arrivées et de solidarité entre États membres. Pour l’Italie, directement exposée aux flux en provenance de la Méditerranée centrale, la concertation avec les pays du Maghreb apparaît comme un levier opérationnel.

Du côté algérien, tunisien et libyen, la réunion a permis de réaffirmer une volonté de dialogue sur un sujet sensible, souvent source de tensions bilatérales. Les discussions ont également abordé la formation des personnels impliqués et le renforcement des capacités administratives, sans annonce d’engagement financier spécifique.

Les autorités concernées ont indiqué que des réunions techniques pourraient suivre afin de préciser les actions envisagées pour 2026. Aucune décision n’a été annoncée concernant d’éventuelles mesures contraignantes, les échanges ayant porté principalement sur des dispositifs de coopération et de coordination.